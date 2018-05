A náci SS jelmondatát tetováltatta magára a Jobbik elnökének egyik fia

A náci Németország hírhedt katonai szervezetének, az SS-nek a jelmondatát tetováltatta magára a Jobbik elnökének egyik fia. A „Becsületem a hűség!” felirat jól látható a Sneider Tamás fia által, az internetre feltöltött képeken. A héten kezdődött az a per, amelyben azzal vádolják a Jobbik-elnök fiait, hogy társaikkal együtt zaklattak és fenyegettek egy roma családot – közölte az M1 Híradója.

„Becsületem a hűség” – ez olvasható egy, a Ripost által közölt képen egy férfi mellkasára tetoválva. A fotón a lap szerint a Jobbik elnökének, Sneider Tamásnak az egyik fia szerepel. A babérkoszorúval ellátott idézet a nácik hírhedt elitosztagának, a Waffen SS-nek a jelmondata volt.

Sneider Erik mellkasán több fotón is feltűnik a jelkép. A Ripost két olyan képet is közzétett, amelyeken jól látszik a tetoválás. A fotók egyébként Sneider Erik közösségi oldalán most is elérhetők. A lap szerint a Jobbik elnökének fiai apjuk szkinhed múltja miatt váltak a náci hadsereg rajongóivá. A Ripost úgy tudja, Sneider Erik például rendszeresen dicsekszik azzal a barátainak, hogy a mellkasára tetovált jelmondat Hitlertől származik.

Sneider Tamás fiainak büntetőpere kedden kezdődött

A vád szerint a fiúk – a Betyársereg tagjaiként – 2015-ben hónapokon át zaklattak és fenyegettek egy roma családot a Heves megyei Szúcson. A család végül feladta és elköltözött a faluból. Sneider Tamás fiai ugyanakkor a keddi Egerben zajló tárgyaláson tagadták bűnösségüket. A bíróságon édesapjuk, a Jobbik frissen megválasztott elnöke is megjelent, aki azt mondta, szerinte politikai támadás van a per mögött.

Sneider Tamás ugyanezzel védekezett akkor is, amikor néhány éve szkinhed múltja miatt több párt politikusai is elhatárolódtak tőle az Országgyűlésben. A fiaiéhoz hasonló, rasszista bűncselekmény miatt korábban őt el is ítélték. A Jobbik elnöke – akit szkinhed körökben csak Roy néven ismertek – 1992-ben megvert egy cigány embert, amiért felfüggesztett szabadságvesztést kapott.