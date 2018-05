Máig nem tudni, mi történt a februári rendőrautós balesetben

Elkészültek a februári rendőrbaleset körülményeit vizsgáló szakértői vélemények, gyanúsított még mindig nincs. Az ügyészek három hónapja nyomoznak, de még nem adtak ki érdemi információt. A család azt mondta a Kékfénynek, hogy Mátyás Balázs Tamás rendőr törzsőrmester azonnal életét vesztette, amikor a két szirénázó rendőrautó 100 km/h körüli sebességgel egymásba rohant. A gyászoló szülőknek az ad némi megnyugvást, hogy újoncként szolgáló fiuk segíteni rohant, amikor meghalt.

Kétéves kiképzés után ünnepélyesen esküt tesznek a rendőrtanoncok, másnap már mehetnek szolgálatba, kapnak rangot, egyenruhát, fegyvert. Mátyás Balázs Tamást tavaly nyáron avatták fel. Portréja ma az újpesti kapitányságon látható: szolgálatteljesítés közben halt meg, 21 évesen, járőrtársa segítségére sietett, amikor autójukba belecsapódott a szintén ugyanoda tartó kollégáik kocsija. Nyolc hónapig és tizenöt napig volt rendőr. Posztumusz előléptették.

Mátyás Zsolt, az édesapa úgy nyilatkozott a Kékfénynek: januárban még boldogan jött haza. Azt mondta, „apa, április elsejétől járőrvezető vagyok!” Már semmi sem lesz olyan, mint korábban volt – tette hozzá megrendülten.

Az újonc őrmestert halála után előléptették posztumusz rendőr törzsőrmesterré. Édesanyja, Mátyásné Berki Valéria úgy emlékezett vissza, hogy ahogy fiuk felvette az egyenruhát, látszott, hogy megtalálta a hivatását, imádta azt.

Az apja hatására választotta Mátyás Balázs a rendőrhivatást. Mátyás Zsolt majd’ 20 évet szolgált kormányőrként, mielőtt nyugdíjba vonult. Utána nagy biztonsági cégeknél dolgozott vezető beosztásban. Végigjárta a szamárlétrát: tizedesként szerelt fel, és hadnagyként távozott a testülettől. Közben köztársasági elnököket védett, Göncz Árpádot, Mádl Ferencet, Sólyom Lászlót, és persze részt vett a külföldi delegációk biztosításában is.

Mátyás Zsolt azt mesélte, annak idején kiválasztott, kivételes csapat volt az övék, olyanok voltak, mint egy nagy család, életre szóló barátságok születtek, a volt kollégákkal máig összejárnak. Fiuk ebbe a közegbe született bele, ebben nőtt fel, valósággal beszippantotta őt a hivatásos világ. Ott fertőzte meg az összefogás, a bajtársiasság – mondta a szülő.

Ő volt az egyetlen gyermekük

Mátyás Zsolt és Mátyásné Berki Valéria 25 éve házasok. Igazi kamaszszerelem az övék. Balázs volt az egyetlen gyerekük, a szemük fénye. Márciusban temették el. Fehér ingét az anyja vasalta ki a szertartásra, az apa egykori kollégája kötötte meg a nyakkendőjét.

Az, hogy egy szülő ott áll a gyermeke koporsója mellett, elkíséri az utolsó útjára, ennél nagyobb fájdalom nincs – mondta az elhunyt rendőr édesanyja. Édesapja hozzátette: az az idő, amit nekünk adott, 21 év 5 hónap és 21 napot, életünk legszebb időszaka volt.

Még mindig nem tudni, mi történt

A szülők máig nem tudják, hogy pontosan mi történt, a nyomozás még zajlik. Annyi biztos, hogy egy garázda ellen intézkedő rendőr erősítést kért a központtól, két járőrcsapat azonnal a segítségére indult a megadott címre. Egyik a XV. kerületből a Fóti úton haladt, egy másik a IV. kerületből. Mindkét kocsi megkülönböztető jelzéssel, nagy sebességgel haladt, amikor a kereszteződésben összeütköztek. Mátyás Balázs kirepült az autóból, meghalt. A Központi Nyomozó Főügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyomoz. Gyanúsított még nincs.

Az önkormányzatnál sürgősséggel folyik a helyszínre tervezett kopjafa engedélyezése. A fafaragó mester az utolsó simításokat végzi. Az oszlop olyan magas, mint az volt, akinek az emlékét őrzi, egy kis kerítés veszi majd körül.

Az ütközésben összetört egyik rendőrautó a IV. kerületben a Fóti út és a Leiningen Károly utca kereszteződésében, 2018. február 16-án (MTI-fotó: Mihádák Zoltán)

Nincs szó szándékosságról

Borbély Zoltán, a család jogi képviselője szerint szó sincs szándékosságról, gondatlan cselekmény történt. Azt mondja, orvosi és műszaki szakértők vizsgálják most a baleset körülményeit. Az ő véleményüktől függ majd a végső döntés, hogy melyik sofőr hibázott. Könnyen lehet, hogy mindkettő, de akár az is, hogy egyik sem – bár erre kicsi az esély. Sértetti közrehatásról nem beszélhetünk – mondja a jogász. Mátyás Balázs Tamás biztonsági öve ugyan nem volt bekapcsolva, de oldalról érte a becsapódás, és az sem mentette volna meg az életét.

A megkülönböztető jelzést használó járműnek is meg kell győződnie arról, hogy megadták-e neki az elsőbbséget – tette hozzá Borbély Zoltán. Úgy folytatta, hivatalosan az a megkülönböztető jelzés, ha a villogót és a szirénát is egyszerre használja a sofőr. Kérdés, hogy Mátyás Balázs halála előtt mindkét kocsi így járt-e el. Ha igen, akkor a két megkülönböztető jelzés kioltja egymást, és a KRESZ szerint ez olyan, mintha két civil autó találkozott volna a kereszteződésben.

A járőrök gyakorlatilag semmilyen pluszképzést nem kapnak, speciális vezetési tréningen sem vesznek részt, miközben nap mint nap használják a megkülönböztető jelzést. Míg egy taxisofőrnek például szigorú, úgynevezett PÁV-vizsgát kell tennie, egy rendőrnek a B kategórián túl elég egy úgynevezett ügyintézői jogosítványt szereznie. Ez egy belső testületi engedély, elég hozzá nagyjából félórát gond nélkül vezetni a forgalomban. Pedig vészhelyzetben, adrenalinsokk hatása alatt is uralni kell a járművet.

Holtában is büszkék rá

„Azt is tudjuk, hogy amikor kapták a hívást, rohant és ült be az autóba, gondolkodás nélkül, mert segíteni ment, ez nekem már egy kisebb megnyugvás” – mondja az édesanya, és az édesapa hozzáteszi: „Fiamra holtában is büszke vagyok.”

(MTI-fotó: Mihádák Zoltán)

A szobája érintetlen

Fiuk szobáját úgy hagyták a szülők, ahogy akkor volt, amikor a fiuk aznap elindult az utolsó szolgálatába. Az ágyon koszorúszalag szépen leterítve. Itt minden Balázsról és a hivatásáról szól.

Édesapja úgy emlékezett vissza a tragédia éjszakájára, hogy a kaputelefon hajnali egykor csörgött. A kapitány szólt bele. Szakmai múltja miatt ekkor rögtön tudta, hogy Balázs meghalt.

A helyszínre rohantak a szülők, de az le volt zárva, bárhogy könyörögtek, bárhogy rimánkodtak, nem engedték őket a fiukhoz. Máig fáj nekik, hogy nem tudtak tőle elbúcsúzni, nem tudták átölelni őt. Csak másnap a proszektúrán láthatták a gyerekük élettelen testét. Az apa tagadni sem tudná, mennyire tombol még benne a harag, a tehetetlen düh.

„Miért? Mindig ez a miért? Erre nincs válasz. Haragszom? Igen, a világra. Tudtuk, hogy nem péknek adtuk, tudtuk hogy nem cukrásznak adjuk, tudtuk, hogy nem diplomatának adjuk, tudtuk, hogy benne van a pakliban, de ahogy a beszédben is elhangzott a temetésen, nem így terveztük” – mondta Mátyás Zsolt.

Az anya azt meséli, ő már csak csendben gyászol. Nem keres felelősöket, nincs benne bosszúvágy, egyszerűen csak tudni szeretné, hogy mi történt a fiával. Egy pillanat alatt összeomlott az egész életük, értelmét vesztette minden céljuk.

De erősek akarnak maradni. A barátok tartják bennük a lelket, meg a sok-sok ismerős. Meghatja őket az az emberség, ami körülveszi őket. Járőrök, kapitányok, de még a kerületi hajléktalanok is magasztalják a fiukat. A szülők azt mondják, tudják hogy Balázs látja őket fentről, és nem akarnak szégyent hozni rá azzal, hogy összeroppannak.