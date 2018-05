Elkezdődött az új Jobbik-elnök fiainak bírósági tárgyalása

A vád szerint Sneider Tamás fiai tagjai voltak egy olyan csoportnak, amely hónapokon át folyamatosan zaklatta és fenyegette egy roma család tagjait Heves megyében. Sneider Tamás korábban azzal védekezett, hogy a „gyerekei ellen nincs folyamatban büntetőeljárás”. Ma viszont elment a bíróságra, és azt mondta, hogy politikai okokból indult a per – hangzott el az M1 Híradójában.

Kedden álltak bíróság elé Egerben a Jobbik frissen megválasztott elnökének fiai. A Sneider fivérek és négy vádlott-társuk semmilyen formában nem járultak hozzá, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róluk.

Többek között közösség tagja elleni erőszakkal vádolja őket az ügyészség. A vád szerint a fiúk – a Betyársereg tagjaiként – 2015-ben hónapokon át zaklattak és fenyegettek egy roma családot a Heves megyei Szúcson. A család végül feladta és elköltözött a faluból.

A vádlottak tagadták bűnösségüket

A vádlottak a tárgyaláson nem tettek vallomást és tagadták bűnösségüket. A Jobbik új elnöke, Sneider Tamás azzal védekezett az ügy kapcsán korábban, hogy a gyermekei ellen nincs folyamatban büntetőeljárás.

A keddi bírósági tárgyaláson Sneider Tamás is ott volt és azt mondta, rossz érzés látni, hogy gyermekei a vádlottak padján ülnek, de – mint fogalmazott – egy politikusnak ezt is át kell élnie. Szerinte politikai támadás van a per mögött.

Sneider Tamást is elítélték már hasonló bűncselekményért

Sneider Tamást ítélték már el hasonló, rasszista indíttatású bűncselekményért. A jobbikos politikus – akit Roy néven ismertek szkinhedes körökben – 1992-ben megvert egy cigány embert, amiért felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

Nemrégiben Sneider Tamás lejárt lemezként jellemezte a jobbikos politikusok korábbi, kirekesztő megnyilvánulásait. Elnökké választása után pedig már arról beszélt, hogy ő köztudottan szociálisan érzékeny ember.

Sneider Tamás fiainak pere csütörtökön tanúk meghallgatásával folytatódik. Az ügyészség a vádlottak többségére letöltendő szabadságvesztést kért.