Elkerülhető lett volna az ásotthalmi baleset

Egy házaspárt továbbra is kórházban ápolnak az ásotthalmi roncsderbi sérültjei közül, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseik vannak. Az M1 kedden számolt be arról, hogy az ásotthalmi roncsderbi egyik versenyzője a nézők közé hajtott, miután hátulról meglökte egy másik autó. A rendőrség vizsgálja, hogy ki hibázott – hangzott el az M1 Híradójában.

A Gárgyán-erdőben megrendezett autóversenyen kedden kora délután, az egyik futam rajtja után következett be a szerencsétlenség. Egy piros, Lada két biztonsági sáncot is ugrott, mielőtt a nézők közé csapódott volna. Azonnal pánik tört ki az ásotthalmi roncsderbi helyszínén. Többen is megsérültek. A verseny helyszínét egy mentőautó biztosította. A sérülteket a szegedi klinikára szállították. A kórházban szerdán nem adtak tájékoztatást állapotukról.



Ásotthalom polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy egy házaspárt tartanak bent a kórházban, mindketten nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Toroczkai László hozzátette, a szervezők minden szükséges hatóságot értesítettek a verseny előtt, ezért volt a mentő is a helyszínen, minden sofőrt és autót, valamint a pályát is a szakemberek előzetesen ellenőriztek. A polgármester mindenesetre úgy döntött, ezen a területen többet nem engedélyezik autóverseny megrendezését.

A Híradónak nyilatkozott Márkus Norbert, az újszerű technikai sportok egyesületének elnöke, aki rendszeresen szervez hasonló roncsderbit. Azt mondta, sok apró tényező is közrejátszott a mostani balesetben, ennek ellenére szerinte ha magasabb lett volna a védőfal, akkor valószínűleg elkerülhető lett volna a szerencsétlenség.

Korábban már történtek hasonló balesetek autóversenyeken. Öt évvel ezelőtt például Nagykálló és Újfehértó között tartottak autóversenyt, ott egy ember meghalt és nyolcan megsérültek, amikor a nézők közé csapódott egy jármű. A mostani balesetet a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.