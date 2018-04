Elfajult péntek este: Pultost, vendéget és sörcsapot ütött

A csongrádi rendőrök bíróság elé állítás javaslatával fejezték be a nyomozást egy helybeli férfival szemben, aki a város egyik vendéglátóhelyén garázdálkodott - hozta nyilvánosságra a police.hu.

Még április 4-én történt, hogy egy csongrádi férfi úgy gondolta, kiabálni kezd a szórakozóhely pultosnőjével, ami aztán – a rendőrség megfogalmazása szerint – tettlegességig fajult. Azonban a dühöngő nem érte be annyival, hogy megütötte a nőt, hanem a berendezést is megrongálta, valamint egy másik vendégre is rátámadt.

Az ismeretlen életkorú férfit az időközben riasztott rendőrök őrizetbe vették, majd garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A police.hu-n megjelent hír szerint az ügyben a nyomozást megszüntették, és azt vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.