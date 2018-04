Brutálisan megvertek egy kalauzt a zuglói állomásnál

Az ellenőr a jegyeket kérte, amikor rátámadt egy férfi. Úgy megverte, hogy három helyen eltört a bokája, a teste pedig több helyen megzúzódott, meg is kellett műteni. A férfi annyira agresszív volt, hogy az utasok nem mertek közbeavatkozni – hangzott el az M1 Híradójában.

A zuglói megállónál támadták meg a kecskeméti kalauzt. Vasárnap hajnalban a lajosmizse felé tartó vonatról szállított le két utast, mert nem volt jegyük. Miután közölte velük, hogy hívta a rendőröket, egyikőjük hirtelen rátámadt. Először arcon ütötte, majd a lábát többször megrúgta. Az utasok nem mertek közbeavatkozni. Csak akkor hagyta abba a verést, amikor már a mozdonyvezető is odaért. Azután mindketten elmenekültek.

A megvert jegyellenőr jelenleg is kórházban van, ágyhoz kötve. Bokája három helyen eltört, arcán és testén több helyen zúzódások vannak. Azt mondja, örül, hogy ennyivel megúszta, szerinte nagyobb baj is történhetett volna. Támadója elmondása szerint nagyon agresszív volt, annak ellenére is, hogy az ellenőr próbált passzívan viselkedni. Azonban ez sem segített. Később hiába védekezett, nem tudott, mit tenni.

Hét éve dolgozik a MÁV-nál, már többször bántalmazták, de ilyen brutálisan még soha. Hivatását ennek ellenére folytatja, ha félépül, újra vonatra száll.



Nem először támadtak rá a MÁV munkatársaira. Csak az elmúlt fél évben három hasonló eset is történt.

A rendőrség keresi a tettest. A MÁV nyomravezetői díjat ajánlott fel: 500 ezer forintot kap az, aki segít megtalálni a kalauzt megverő férfit. Ha elkapják, közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett, nyolc napon túl gyógyuló súlyos testi sértés bűntettéért kell felelnie.