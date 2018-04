Súlyos következményekkel járhat az ittas közlekedés

Két baleset ügyét is tárgyalták a múlt héten, amelynek vádlottjai olyan emberek, akiknek hivatásuk szerint vigyázniuk kellene a közlekedőkre. Közlekedési rendőrök okoztak maradandó sérülést, amikor szilveszterkor ittasan kocsikáztak, egy városnéző elektromos kisvonat sofőrje pedig akkorát farolt, hogy nyolc mulatozó zuhant ki a járművéből.

Az elektromos kisvasút maximális sebessége 16 km/óra, gyorsulási értékről pedig nincs is értelme beszélni. Egy ehhez hasonló jármű közlekedett Bogácson is, a turisták kedvelt nyári pihenőhelyén. Még 2014-ben, a faluszéli borospincéknél mulatozott egy csapat fiatal nő, lánybúcsút tartottak. A sokadik pohár után úgy döntöttek, vonatoznak egyet.

A szerelvény kifordult velük a műútra, végiggurultak a falu főutcáján, aztán befordultak a központi parkolóba, ahol az elektromos kisvasút az utasok szerint egyszer csak értelmetlen pörgésbe-forgásba kezdett. A pótkocsiban ülő nyolc utas egyike azt mondta, félelmetes élmény volt, amikor a jármű kifarolt.

Nem szenvedtek maradandó sérüléseket

A kisvonat pótkocsija az egyik kanyarban felborult, az egyik utas kiesett, és a fejét beverte az aszfaltba. Volt, aki megúszta horzsolásokkal, de volt, aki a karját törte. Maradandó sérüléseket szerencsére senki sem szenvedett.

Az elektromos kisvonat sofőrje felháborítónak találta, hogy őt okolják a baleset miatt. Azt mondta, hogy egy ilyen járművel nem is lehet felborulni, ezt a baleset után szakértő is igazolta. A férfi állította, hogy a baleset azért következett be, mert az ittas hölgyek útközben felálltak, kihajoltak, hiába figyelmeztette őket. A jármű pótkocsija szerinte emiatt vesztette el a stabilitását az egyik kanyarban.



Hibázhatott a sofőr a szakértő szerint

Laikusként valóban nehéz elképzelni, hogy egy ilyen elektromos kisvonatot is fel lehet borítani, ezért Vida Gábor, igazságügyi gépjárműszakértő segítségét kérte a Kékfény stábja. Szakvéleménye szerint fel lehet borulni még ezzel a járművel is.

„A jármű igen magas felépítésű, ráadásul ha tele van utasokkal, akkor még magasabbra kerül a súlypont. Rosszul megválasztott sebességgel egy éles kanyarban fennállhat a borulás veszélye” – magyarázta Vida Gábor. A szakértő hangsúlyozta, hogy normális tempóval, normális sofőrrel a kisvonat nagyon is biztonságos. Az utasok viselkedése viszont tényleg befolyásolhatja a jármű stabilitását.

„Egy kanyarban például, ahol a mozgás miatt hirtelen még magasabbra kerül a súlypont, ez stabilitás vesztéssel járhat és boruláshoz közelebb juthat” – fejtette ki a szakértő.

Börtönbe is kerülhetett volna

A bogácsi kisvasút sofőrjét bűnösnek találta a bíróság, büntetése 280 ezer forint pénzbírság és 6 hónapos eltiltás az elektromos kisvonat vezetésétől. Közúti baleset okozása miatt akár börtönbe is kerülhetett volna, ez a büntetés azért ilyen enyhe, mert egyrészt sok idő, négy év telt el a baleset óta, és mert szerencsére senkinek sem esett komolyabb baja.

A bíróság azt állapította meg, hogy a pótkocsi felborulásáról a bogácsi parkolóban egyértelműen a sofőr tehet. Nem zárható ki, hogy a lánybúcsún részt vevő nők erősen illuminált állapotban voltak, és még az is elképzelhető, hogy valóban felálltak menet közben. A kérdés azonban az, hogy mit keresett a jármű a parkolóban, amikor ott garantáltan nem volt semmi látnivaló. A bíróság szerint teljesen egyértelmű, hogy a sofőr szlalomozással próbálta szórakoztatni a közönséget.

„Ha látom, hogy az utasok fegyelmezetlenek, akkor nem megyek bele ebbe a játékba. A parkolóban szlalomozgatni nem része a városnéző szolgáltatásnak, ez mutatványszámba megy” – vélekedett a Mezőkövesdi Járásbíróság tanácselnöke.

A kisvonat sofőrje fellebbezett az ítélet ellen, így a per másodfokon folytatódik.

Forrás: Shutterstock

Sportkocsival szilvesztereztek a rendőrök

Egy másik esetben egy sportkocsival történt a baleset, azonban a körülmények meglehetősen furcsák voltak. Az autó „kisvonathoz illő sebességgel” haladt, 30 km/órával, ráadásul olyan ember ült a volánnál, akinek az a munkája, hogy megbüntesse a felelőtlen sofőröket. Ugyanis mindkét vádlott rendőr. A másodrendű vádlott a mai napig közlekedési rendőrként szolgál Pest megyében.

2016 szilveszterén egy nyíregyházi családi házban tartottak ünnepséget. A fiatalok emlékei szerint a buli viszonylag csendes volt, a hangulat oldott, ámde kulturált. Aztán éjfél előtt nem sokkal megérkezett két régi ismerős, a rendőrök egy öreg sportkocsival érkeztek.

Éjfélkor mindketten beültek a kocsiba, egyikük, bár ivott előtte, vezetett, a másik pedig kiállt a tetőablakba, és menet közben tűzijátékokat lőtt fel. A szilveszterezők közül ketten az indulás előtt ráültek az autó csomagtartójára. Aztán az első kanyarban, ahogy az várható volt, le is estek. Egyikük kis híján belehalt a kalandba, koponyalapi törést szenvedett.

A két rendőr elismerte, hogy ivott, mielőtt beült az autóba, de mindketten azzal védekeztek, hogy nem vették észre, hogy ketten is felültek a csomagtartóra.

„Ha tudtam volna, hogy valaki felült, biztosan nem indulok el” – mondta a tárgyaláson az egyik vádlott.

A két, csomagtartón ülő fiatal a bíróság szerint együttesen 150 kilót nyomott. A igazságügyi gépjárműszakértő szerint nehéz elképzelni, hogy ha ekkora tömeg nehezedik a csomagtartóra, azt nem észleli a sofőr.

„Egy ilyen ráhuppanásnál az egész kocsiszekrény hirtelen leül, ezt mindenképpen észleli a sofőr” – hangsúlyozta a szakértő.

A rendőrök azt mondták, ők ennek ellenére nem éreztek semmit. A tükörből pedig azért nem látott hátra a sofőr, mert társa, aki a tetőablakon kilógva lőtte a tűzijátékot, kitakarta.

A rendőrök sem vették észre, amikor két potyautasuk leesett a csomagtartóról, és egyikük segítségért kiabált. Nyugodtan visszagurultak a házhoz, a többieknek kellett szólniuk, hogy menjenek vissza, mert valami nagy baj történt. Mivel egyik utasuknak maradandó sérülése keletkezett, akár három év börtönt is kaphatnak.