Megölte újszülött gyermekét egy Békés megyei nő, majd a holttestet a kertben elásta. A gyanú szerint márciusban történt a gyilkosság, de csak most derült ki, miután a tavaszi munkák közben előkerült a holttest. A fiatal nőnek több gyereke is van már, a terhességet és a gyilkosságot is titokban tartotta a családja előtt – hangzott el az M1 Híradójában.