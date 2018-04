Feltehetően világháborús bomba került elő egy biatorbágyi iskola udvarán

Nagy valószínűséggel világháborús bomba került elő egy biatorbágyi általános iskola udvarán kedden – tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.

Markovics Zita elmondta: Biatorbágyon a Karinthy Frigyes utca 4. szám alatti iskola udvarán tereprendezési munkálatok közben akadtak egy feltehetően második világháborús nagyjából 100 kilós bombára.

A feltételezett robbanótest 45 fokos szögben 50 centiméter hosszúságban áll ki a földből. Ahhoz, hogy a tűzszerészek be tudják azonosítani, ki kellett üríteni az iskolát, valamint a 200 méter sugarú körben található házakat is. A korlátozás várhatóan a környező utakat is érinti – közölte a kommunikációs tiszt.