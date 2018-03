Őrizetbe vették az ügyészég épületét megdobáló szegedi férfit

Őrizetbe vette a rendőrség azt a férfit, aki szombaton megdobálta a Csongrád Megyei Főügyészség épületének falát – tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Huber Krisztán közölte, a megalapozott gyanú szerint a feltételezett elkövető szombaton, nem sokkal 18 óra előtt öt alkalommal rózsaszín anyagot tartalmazó zacskókkal dobta meg a Csongrád Megyei Főügyészség épületét, amelyekkel annak falát beszennyezte.

A kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsító 48 éves helybeli férfit a szegedi rendőrök néhány órán belül azonosították, elfogták, majd garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Tőle az elkövetéskor viselt ruházatot, valamint rózsaszín anyagot tartalmazó zacskókat foglaltak le – tette hozzá a főhadnagy.

A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói kezdeményezik a férfi előzetes letartóztatását.

Az incidens azt követően történt, hogy a Szegedi Törvényszék előtt demonstrációt tartottak Tüntetés Szegeden Czeglédy Csaba mellett, az ügyészség visszaélései ellen címmel. A legnagyobb közösségi oldalon az eseménynél az egyik hozzászóló meg is osztott egy fotót a főügyészség összefestékezett homlokzatáról.

A Legfőbb Ügyészség közleményében az igazságszolgáltatás – mint a jogállam egyik legfontosabb alappillére – elleni támadásnak minősítette a történteket.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott.

A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban résztvevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Független képviselőjelöltként indul a Vas megyei 1-es számú választókerületben az országgyűlési választásokon.