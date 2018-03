A Sátánt látta a takarítónőben, ezért végzett vele a szigetszentmiklósi gyilkos

Korábban már kezelték pszichiátrián a szigetszentmiklósi gyilkost. Most soron kívül vizsgálják, hogy elmezavar miatt vert-e halálra a takarítónőt. A férfi véletlenül szállt meg pont ebben a szállóban, ahol már délután is furcsán viselkedett, többször ment a vendégektől elzárt helységekbe. A gyilkosság is a mosókonyhában történt. Kollégái megpróbáltak segíteni az áldozatnak, de erre esélyük sem volt, az őrjöngő férfi fél perc alatt ölte meg.