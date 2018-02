Nyomorban és szeretethiányban élő gyerekekből lesznek a szexmunkások

A közelmúltban több gyerekprostitúció és emberkereskedelem miatt indult nyomozást zárt le a rendőrség. A futtatók a már régóta bevált módszereikkel – akár droggal, vagy szerelem ígéretével – ijesztően hatékonyan törik be a kiszolgáltatott, csavargó, állami gondozásban nevelkedő tiniket, de az esetek többségében ott a még szomorúbb valóság, hogy sok gyerek nem is érzi magát áldozatnak, mert olyan közegben él, ahol természetessé válik a prostitúció.

Zita még nem volt 18 éves, amikor belehabarodott egy örkényi fiúba, T. Attilába. A lány nevelőotthonban élt, állítólag a szülei kidobták otthonról. Folyton elszökött az intézetből, csavargott, és ott aludt, ahol tudott. Az ügyész szerint a lány személyisége kiforratlan, biztonságérzetre van szüksége, ezért könnyen befolyásolható.

T. Attila nagyon jól tudta, hogy hány éves Zita, mégis rábírta, hogy az út szélén árulja magát. Az unokatestvére segítségét kérte a férfi, mert a vád szerint a rokon már dolgoztatott nőket korábban is. A két férfi megegyezett egymással, ketten ültették autóba a lányt, és felutaztak vele a fővárosba, Soroksár határába egy benzinkúthoz, majd egy ismeretlen személlyel megállapodtak abban, hogy 12 ezer forintos helypénzért dolgozik ott a lány.



Zita a nehezen megkeresett pénzét is a férfinak adta, ami egyébként nem volt valami nagy összeg, még a helypénzt sem tudták kitermelni. Egy hét után telephelyet váltottak, itt viszont állandóan razziáztak a rendőrök, ezért nem úgy ment az üzlet, ahogy várták. Zita egy hónapig állt az út szélén, aztán a vádlottak kitalálták, hogy inkább regisztráljanak egy honlapon, és ott hirdessenek.

Teljesen kihasználták Zitát

A férfinak 40 és 90 ezres pénzbírsága volt, és a fiatal lány, hogy T. Attilának ne kelljen börtönbe vonulnia, vállalta, hogy meztelen képeket készítsenek róla.

A vád szerint T. Atilla tettestársa készített a kamaszról szexképeket, ami szintén bűncselekmény, gyermekpornográfia. T. Attila ezek után már az interneten árulta Zita testét, aki egy örkényi házban fogadta a kuncsaftokat, a pénzből továbbra sem látott egy forintot sem. Azonban ez az üzlet sem lehetett jövedelmező, mivel a férfi még a 90 ezer forintos bírságot sem tudta kifizetni, ezért három hónapra börtönbe került.

Előtte azonban eladta Zitát D. Jenőnek, ebben egy másik női rokon segített. Ő beszélte rá Zitát, hogy menjen el az idősebb férfival, a kabátjából lopja el a pénzét, aztán lépjen le. A tinilány szót fogadott. Önként ment el D. Jenővel Dorogra. El is akarta venni a pénzt, de a férfi zsebe üres volt. Zitát átverték, a vád szerint egyszerűen eladták őt mindössze 35 ezer forintért.

Az új „gazdája” folyamatosan fogva tartotta a lányt, két hétig sehova nem engedte el egyedül, közben minden beteg vágyát kiélte rajta. D. Jenő például azt állította, nem vette meg Zitát, az örkényi rokonok hozták őket össze egymással.

MTI-fotó: Máthé Zoltán

D. Jenő visszaeső erőszaktevő, korábban már kétszer elítélték. A férfi azt is mondta, Zita nem volt fogoly, bármikor elmehetett volna, de nem tette, mert kifejezetten jó sora volt nála. Az akkori élettársa is velük élt, a másik nő nem háborgott azért, mert a férfi naponta többször is szexuálisan közeledett a lányhoz. A vád szerint D. Jenő utolsó alkalommal análisan megerőszakolta a kamaszt. Zita apja közben aggódott a lányáért, keresni kezdte őt a közösségi oldalakon. Erre valahogy rájött a fogvatartó is, megijedt, hogy baj lesz ebből, ezért inkább buszra ültette, és hazaküldte a lányt.

Naivak a fiatalok

Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő a Kékfény stábjának elmondta, hogy egy 16-17 éves lány még abszolút gyereknek számít. Naiv, elhiszi a nagy szerelmi vallomásokat, befolyásolható, zsarolható, megfélemlíthető.

„Az a gyerek, aki nem tapasztalta meg, hogy ő úgy szerethető, ahogy van, pillanatok alatt bedől valakinek, aki azt mondja neki, hogy figyelj cica, én téged nagyon szeretlek, és tudom, hogy te is szeretsz engem, csak rajtam kívül még szeretni kellene a Jóskát, a Pistit, a Bélát is, és hidd el, hogy minden jóra fordul” – részletezte.

Fotó: Shutterstock

A gyermekjogi szakértő felnőtt prostituáltakkal készült mélyinterjúkra emlékeztetett. Azokból az derült ki, harmaduk 11 éves korában kezdte el a legősibb mesterséget. Kétharmadukat pedig rendszerint valamelyik családtagja szexuálisan zaklatta gyerekkorában, és ez a trauma kezeletlen maradt.

A gyereknek tehát van egy tapasztalata arról, hogy milyen az, amikor kilép a testéből, amikor hagyja, hogy valami történjen a testével, és közben a lelkét elviszi máshova, és így aztán sokkal könnyebben belesodródik olyan helyzetekbe, mikor ugyanezt kell tennie pénzért, előrelépésért vagy bármi másért.

Ezért látszik úgy, hogy önként végeznek szexmunkát, vagy, hogy nagyon is hagyják magukat kizsákmányolni. Ráadásul szorítja őket is a fogyasztói társadalom nyomása, ők is sikeresnek akarják érezni magukat. A sikert pedig olyan márkás ruhában, menő telefonban, jó bulikban mérik, amire nekik nem telik.

A Btk. új paragrafusa nevesítve, külön és a korábbitól jóval szigorúbban bünteti a gyermekprostitúciót. Azt, aki 18 év alattit futtat, és azt is, aki a szolgáltatásért fizet. Szakemberek szerint a nyomorban, szeretetlenségben sínylődő gyerekek vannak leginkább veszélyben.

EPA/Emma Foster

Külföldre viszik a fiatal szexmunkásokat

A múlt héten két másik gyermekprostitúcióval foglalkozó banda is bekerült a hírekbe. Ők is rokonok, 18 évnél fiatalabb lányokat dolgoztattak külföldön. Átányból származik például az a hatfős család, akiket Berlin utcáit foglalták el. A fővádlott erőszakos bűncselekmények miatt ült korábban éveket börtönben, szabadulása után költözött a Heves megyei településre, és ott folytatta, ahol lebukása előtt abbahagyta. Testvérével megismertek egy nőt, aki a német fővárosba járt ki szexmunkára. Neki volt helyismerete.

Eldöntötték, hogy közösen futtatnak majd kint magyar lányokat. Legalább tucatnyi prostituáltat szervezetek be, kiszállították őket, megszabták nekik, hogy melyik útszakaszon, mikor és mennyiért dolgozzanak. A napi bevételből úgynevezett leadót kértek, általában felesben egyeztek meg az örömlányokkal. Cserébe védték, elszállásolták őket, főztek, mostak, takarítottak rájuk. A banda több mint 70 millió forintot keresett így. Házat, luxusautókat vásároltak, ezeket most mind lefoglalták a magyar hatóságok. Bűnszervezetben elkövetett gyermekprostitúció miatt emeltek vádat ellenük, mivel az egyik lányról bizonyíthatóan tudták, még nincs 18 éves.

Veréssel kényszerítették

Csak 13 éves az a lány, akit egy szabolcsi család zsákmányolt ki. Még a nyáron fogták el a magyi P. Józsefet és B. Matildot, egy édesanyát, aki a szintén gyanúsított 15 éves fiával együtt futtatta a kislányt. Kivitték Bécsbe, ott folyamatosan felügyelték őt, meghatározták az árakat, veréssel kényszerítették napi 10 órás szexmunkára. Aztán minden centet elvettek az áldozattól. Két héten át tartott a borzalom, aztán valamiért hazajöttek, a gyerek ekkor tudott elszökni tőlük.

MTI-fotó: Máthé Zoltán

Bécs kedvelt célpontja a gyerekeket kihasználó kerítőknek. Legutóbb az osztrák Die Presse közölt erről riportot, kiderült, hogy egy menet 5 és 20 euró, vagyis 1600 és 6400 forintba kerül a magyar tinikkel, akik nem beszélnek németül, cetlikre írják ki a tarifát. Az írás szerint ők mind könnyű prédák, a futtatók kilátástalan nyomorból, gyakran családi háttér nélkül hozzák őket a városba.

Zita sorsa végül nem lett könnyebb. Miután hazabuszozott D. Jenőtől, mindent elmesélt az anyjának, majd feljelentést tettek. Az áldozatot visszavitték a nevelőotthonba, de nem sokáig maradt ott. Újra megszökött, egyenesen T. Attilához ment Örkénybe, és kezdődött minden elölről. A szerelme ismét kiállította az út szélére, és ismét minden pénzét elvette tőle. Utána Ausztriába utazott a lány, hogy ott dolgozzon tovább. Jó eséllyel ma is a testét árulja.