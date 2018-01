Húsz év után született jogerős ítélet Tanyi György ügyében

Több összeesküvés-elmélet forrása volt a magyar alvilágban a Lakatos Csaba elleni merénylet. A fogathajtót 1996-ban az ügetőn lőtték meg, túlélte a merényletet. A múlt héten a fővárosi éjszaka egyik hírhedt alakját, Tanyi Györgyöt és testvéreit ítélték el a gyilkossági kísérletért, de a jogerős ítélet több mint 20 év után sem adott mindenre magyarázatot, továbbra sem lehet tudni, hogy mi volt az indíték, ki adott parancsot a férfi meggyilkolására.

Jogerős ítélet született 21 év után, Tanyi György, a budapesti éjszakai élet jól ismert és rettegett alakja bűnös, 11 év börtönbüntetést kapott. A barátjára, egy ismert fogathajtóra lőtt rá, az áldozat túlélte a merényletet.

Az éjszakai életben is jól ismerték Lakatos Csabát

1996. november 13-án az ügetőn lőttek rá Lakatos Csaba hajtóra. 18 évvel később tartóztatták le Tanyi Györgyöt és társait, az ügyész még tavaly nyáron, az elsőfokú ítélethirdetés előtt azt is elmagyarázta, hogy miért kellett majdnem húsz év ahhoz, hogy elfogják az elkövetőket.

Tanyi György a tárgyalás megkezdése előtt (MTI-fotó: Rózsahegyi Tibor)

„A nyomozás során felmerültek meghatározó, jól körülhatárolható elkövetők, okirati bizonyítékok, ugyanakkor akkoriban a jól működő, összezáró bűnözői kapcsolatok eredményesen akadályozták meg a megalapozott gyanú közlését, vagy a vádemelést” – hangzott el a Kékfény 2017. június 12-i adásában.

A Kerepesi úton az egykori ügető helyén egy bevásárlóközpont épült. Régen istállók és kifutók voltak itt, ide járt edzeni Lakatos Csaba hajtó is. A férfit nemcsak a lóversenypályán, hanem az éjszakai életben is jól ismerték. Az 1996. november 1-jén meggyilkolt maffiózó, Prisztás József lovait is ő futtatta. Másfél hónappal később már ő volt a célpont, őt akarták megölni.

Ketten tettek beismerő vallomást

A lövöldözés napján Tanyi György egy találkozót szervezett, ott volt a két testvére, egy azóta elhunyt barátjuk, az ügy negyedrendű vádlottja, B. László és egy ismert zenész, V. Róbert is. Tanyi György lő, B. László kíséri el a helyszínre, a többiek pedig a környéket figyelik, ez volt a terv. Néhány éve újra indult a nyomozás, a hat elkövetőből végül ketten beismerő vallomást tettek.

A rendőrségi kihallgatási videón V. Róbert azt mondta, a Fiumei út és az Alföldi utca sarkánál találkoztak. Csakhogy B. László, aki szintén beismerő vallomást tett, teljesen másról beszélt, azt állította, hogy a Köztársaság téren volt a megbeszélés. Tanyi György tavaly nyáron azt nyilatkozta a Kékfénynek, hogy az ilyen és ehhez hasonló ellentmondások miatt nem lehet komolyan venni egyik terhelő vallomást sem.

A jogerős ítélet szerint pont ezek miatt, az egyébként lényegtelen ellentmondások miatt hitelesek a vallomások.

Tanyi György szerint mese az egész

A megbeszélés után Tanyi György elrejtette a fegyvert az egykori ügető mögötti temetőben. Mindenki felvette az előre megbeszélt pozícióját, hárman a környéket figyelték, V. Róbert pedig Tanyi Györgyöt és B. Lászlót vitte a helyszín közelébe. B. László azt mondta, nagyon félt, nem is akart részt venni a merényletben, de megfenyegették, nem szállhatott ki.

Tanyi György szerint mese az egész, B. Lászlóval és V. Róberttel már évek óta összeveszett, ők csak bosszúból mártották be. Lakatos Csabát három lövedék találta el, a combján, a tarkóján és a hátán, szerencséje volt, túlélte a merényletet.

A lövöldözés után néhány perccel a rendőrök az ügető közelében megállították Tanyi György két testvérét, a furgonjukban lőszereket is találtak. Tanyi György szerint ez csak véletlen, öccsei rosszkor voltak rossz helyen.

Fontos vallomás az ügyben

A kilencvenes években milliárdos hasznot hozó illegális olajszőkítés egyik kulcsfigurája, a maffia-bűncselekmények miatt elítélt Radnai László is terhelő vallomást tett egykori barátjára, Tanyi Györgyre. Azt mondta, az ügetős merénylet után Tanyi felhívta, találkoztak, és mindent elmondott neki, félt, hogy lebukik.

Tanyi György és társai ügyében az elsőfokú döntés tavaly nyáron született meg, de az ügyész, a vádlottak és a védők is fellebbeztek. Most a másodfokú bíróság is elfogadta Radnai László, valamint a gyilkosság előkészületeiről részletesen beszélő V. Róbert és B. László vallomásait, és az ő történeteiket az elkövetők mobiltelefonjainak híváslistái és a készülékek pozícióját meghatározó cellainformációk is igazolják.



Felülvizsgálati eljárást kezdeményeznek

Tanyi György viszont azt állítja, hogy az a bizonyos telefon, amit a rendőrök szerint a bűncselekmény idején használt, soha nem volt nála, erről csak egy összefoglaló jelentésben írt egy nyomozó, és ő semmilyen bizonyítékot nem talált erre az iratok között.

Tanyi György ügyvédje kitart amellett, hogy az ítélet rossz, és az eljárási hibák miatt felülvizsgálati eljárást kezdeményeznek.

A Fővárosi Ítélőtábla Tanyi György büntetését nem enyhítette, az öccsei, a másod- és harmadrendű vádlott nyolc év helyett hatot, a beismerő vallomást tett negyedrendű vádlott pedig három év helyett kettőt kapott, az indoklás szerint az ő szerepük kisebb volt a merényletben, ráadásul az időmúlás is jelentős enyhítő körülmény.