Videófelvételek megtekintésével folytatódott Ahmed H. pere

Ma is folytatódott Ahmed H. pere. Ő az a szír férfi, aki az egyik hangadója volt a 2015-ös röszkei zavargásnak. A hétfői tárgyaláson Ahmed H. többször is ellentmondásokba keveredett vagy nem emlékezett, vagy másként emlékezett vissza a történtekre, mint korábban – hangzott el az M1 délutáni műsorában.

A Szegedi Törvényszék egy csaknem négyórás felvételt tekintett meg a szerdai tárgyaláson, amelyet az a rendőrségi kamera készített és rögzített 2015-ben a röszkei határátkelőn. A törvényszék kimondottan azokra a felvételekre koncentrált, amelyen a vádlott, Ahmed H. látható.

Azokat a felvételeket, amelyen Ahmed H. a megafonba beszél és mutogat, a vádlott azzal magyarázta, hogy ő a tömeget próbálta nyugtatni, azokon a képkockákon pedig, ahol a kaput fogja, azt állította, hogy ő épp visszatartotta a tömeget, hogy azok nehogy kinyissák azt. Nagyon sok résznél pedig fel sem ismerte önmagát, és azt mondta, nem ő szerepel rajtuk – tájékoztatta az M1 helyszíni tudósítója.

Volt olyan felvétel is, ahol feltehetően követ dobott a rendőrök közé, ezzel kapcsolatban azt állította, hogy nem emlékszik a történtekre, ha pedig volt is ilyen, biztosan az egyik afgán társát akarta megdobni, akivel összevitatkozott. Azzal is védekezett, hogy a szemébe ment könnygáz valószínűleg elvette az eszét, de ő semmiképp sem szerette volna a magyar rendőröket bántani.

Ahmed H. továbbra is kitart azon állítása mellett, hogy ő nem követett el bűncselekményt, és nem akart problémát okozni a határon a rendőrökkel szemben. Azt is tagadta, hogy ő ultimátumot adott volna a rendőrségnek.

A tárgyalás pénteken folytatódik, ahol továbbra is videófelvételeket vizsgálnak majd. Lesznek olyan felvételek is, amelyeken nemcsak kép, de hang is lesz.