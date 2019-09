A Wizz Air kapta az év diszkont légitársasága díjat

Európa egyik leggyorsabban növekvő légitársasága, a Wizz Air kapta 2019-ben az Év Legjobb Diszkont Légitársasága díjat. Az elismerést a Wizz Air 2019. szeptember 17-én Vilniusban, az Air Convention Europe légiközlekedési konferencia gáláján vehette át.

Világszerte több mint 150 ezren adták le szavazatukat kereskedelmi légitársaságokra. A szavazók a Wizz Air kiváló teljesítményét ismerték el azzal, hogy az Év Legjobb Diszkont Légitársaságának választották meg – tájékoztatta a hirado.hu-t a légitársaság.

A Wizz Air közölte: az elmúlt tizenkét hónapban 37 milliónál is több utas repült a Wizz Air kedvező viteldíjú és magas színvonalú szolgáltatást nyújtó járatain, amelyek 44 ország 151 úti céljára közlekedtek, 16 százalékkal túlszárnyalva az előző évet. Kiemelték, folyamatosan dolgoznak azon, hogy felhasználóbarát on-line szolgáltatásokat fejlesszenek, ezekkel pedig még kellemesebbé tegyék a repülést minden utas számára.

Európa legzöldebb légitársasága

A Wizz Air flottája az egyik legfiatalabb Európában, amelynek jelenlegi 119 repülőgépe átlagosan 4,7 éves. Ennek eredményeként a Wizz Air egyben Európa legzöldebb légitársasága is a 2019 augusztusában mért, utasonként és kilométerenként számított mindössze 57,7 grammos szén-dioxid-kibocsátásával. A társaságnak jelenleg 271 darab Airbus A320neo, Airbus A321neo és Airbus A321XLR repülőgépre van rendelése.

Az új repülőgépek forgalomba állításával még hatékonyabbá válik a légitársaság üzemanyag-felhasználása, a következő évtizedben pedig ezzel párhuzamosan utasonként harmadával fog csökkenni a cég az ökológiai lábnyoma. Az Airbus A321neo repülőgép – amelyből a Wizz Air flottájában már hat darab forgalomba állt – a légiközlekedés legújabb technológiáját testesíti meg. Ennek a típusnak a zajterhelése 50 százalékkal, üzemanyag-felhasználása 20 százalékkal, míg nitrogén-oxid kibocsátása több mint 50 százalékkal alacsonyabb a korábbi modellekénél.

Folyamatosan bővülő útvonal-hálózat

Váradi József, a Wizz Air Holding vezérigazgatója elmondta: „Örömünkre szolgál, hogy 2019-ben utasaink bennünket ismertek el a Legjobb Diszkont Légitársaságként nem sokkal azt követően, hogy átvehettük Közép- és Kelet-Európa Legjobb Diszkont Légitársasága és a 2019-es Év Légitársasága díjakat csakúgy, mint a Seven Star Safety Rating (Hétcsillagos Biztonsági) minősítést. Ez a díj is jelzi azt, hogy jó irányba haladunk, és hogy a Wizz Air csapatának színvonalas, kemény munkáját sok utasunk is értékeli. Elkötelezettek maradunk, hogy folyamatosan bővülő útvonal-hálózatunkon mindig a lehető legalacsonyabb árú utazási lehetőséget tudjuk nyújtani a közeljövőben 300 darabosra bővülő, piacvezető modern technológiával rendelkező flottánkkal.”