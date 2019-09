Tállai: A feketegazdaság letörésére alkalmas rendszernek köszönhetően százmilliárdok érkeztek a kincstárba

Az elmúlt években több, a feketegazdaság letörésére alkalmas informatikai rendszert alakított ki az adóhivatal, az elektronikus ellenőrzési megoldások néhány év alatt több százmilliárd forint bevételt hoztak az államnak – mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára.

Arra reagálva, hogy egy friss jelentés szerint jelentősen csökkent az országban az adóelkerülés, kijelentette: kulcskérdés, hogy az adóhivatal minél több gazdasági szereplőtől beszedje a forgalmi adót, a növekvő állami bevétel ugyanis számos intézkedés, például adócsökkentés, fejlesztések, béremelések vagy extra juttatások fedezetét adhatja.

Tállai András azt mondta: szakértői becslések szerint a Gyurcsány-Bajnai-kormány időszakának végén 100 forgalmi adóforintból legalább 22 nem érkezett be, kézen-közön eltűnt, 2010 óta azonban az áfarés csökken, és az Európai Bizottság legfrissebb becslése szerint tavaly már csak 9 százalék volt.

A hazai adóelkerülés kisebb, mint a régiós átlag, és valószínűleg az Európai Unió egészének átlagát sem éri el – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: az élre törtünk az adócsalás elleni küzdelemben, ráadásul eredményeinket kizárólag magunknak köszönhetjük.

Kiemelte, hogy a hatékony magyar megoldások iránt más államok is érdeklődnek, például az online pénztárgépek működését a görögök is tanulmányozták, továbbá Kolumbia és Szaúd-Arábia is érdeklődést mutatott.

Amíg a Fidesz-KDNP határozhatja meg az adóügyek alakulását, addig nem lesz sem megszorítás, sem ingatlanadó Magyarországon – szögezte le Tállai András.