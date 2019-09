Megháromszorozza kapacitását a Stadler szolnoki üzeme

Több mint 3 milliárd forintos beruházással megháromszorozza kapacitását a Stadler szolnoki forgóvázgyártó és javító üzeme.

A fejlesztéssel a korábbi szolnoki cukorgyár területén az eddigi 250 forgóváz nagyjavítását és gyártását lehetővé tevő éves kapacitás idén 400-ra, jövőre pedig 800-ra emelkedik – közölte a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. ügyvezető igazgatója, Roger Wey szerdán Szolnokon.

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a tervek szerint év végén megkezdődhet a termelés a Stadler új forgóvázüzemében. Hozzátette: a beruházás jelenlegi ütemében megépül a 8 ezer négyzetméteres üzem, amelyből 7 ezer négyzetméteren a termelés, ezer négyzetméteren irodai munka folyik majd.

A szolnoki üzem jelenleg 1800 négyzetméteren működik

A szolnoki üzem jelenleg 1800 négyzetméteren működik, így a technológiai fejlesztés óriási növekedési lehetőségeket biztosít a vállalat számára – fűzte hozzá.

Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: „a beruházásról szóló döntést a Stadler 2018 tavaszán hozta meg, amely során a vállalat nemcsak a termeléshez szükséges rendelkezésre álló területet növeli, hanem egymilliárd forint értékben technológiai fejlesztéseket is végrehajt.”

A beruházás jelenlegi ütemének összértéke meghaladja a 3 milliárd forintot, és harminc új munkahelyet teremt.

Szólt arról, hogy bár a forgóváz-karbantartó üzem Szolnokon található, a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. részeként a cégcsoport pusztaszabolcsi központú karbantartásért felelős üzletágához tartozik.

Hozzátette: a kft. árbevétele tavaly 8 milliárd forint volt, ebből a forgóvázüzem 5,2 milliárd forintot hozott. Idén az első nyolc hónapban a kft. árbevétele már 8,5 milliárd forint volt, ebből a forgóvázüzemé 6,4 milliárd.

Mint mondta, tovább nő nem csak az árbevétel, hanem azon belül a forgóvázüzem súlya is. Szükség van az új üzemere, mert az alumínium kocsitest gyártása is növekszik, valamint a forgóváz nagyjavításához és gyártáshoz is szükség van nagyobb területre – közölte.

Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a Stadler megjelenésével egy új munkakultúra honosodott meg Szolnokon, és munkaerőigényük nagy lökést adott a város szakmunkás képzésének fejlesztéséhez.

A FLIRT motorvonatok forgóvázait is itt gyártják

Szalay Ferenc Szolnok polgármestere (Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy a svájci központú Stadler 2009-ben kezdte meg Szolnokon is működését. „A Stadler érkezése után kezdődött el a vasúti gépgyártás különféle szinteken, akkortól indult el a város gazdasági fejlődése, a jelenlegi fejlesztés ezt erősíti tovább” – jegyezte meg.

A szolnoki üzemben készülnek többek között a GYSEV és a MÁV részére gyártott FLIRT motorvonatok forgóvázai, továbbá a közelmúltban rendelt emeletes KISS motorvonatok hordműveit is a szolnoki üzemben szerelik össze.