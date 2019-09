Varga: Tovább erősödik Budapest pénzügyi központ szerepe

Tovább erősödik Budapest pénzügyi központ szerepe, a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) már hivatalosan is budapesti székhelyéről működik, ennek köszönhetően a fejlesztési pénzintézet nemzetközileg elismertebbé és versenyképesebbé vált – hangsúlyozta ki Varga Mihály a bank és a Pénzügyminisztérium üzleti fórumán, kedden Budapesten.

A pénzügyminiszter jelezte: a nemzetközi fejlesztési bank központjának Budapestre helyezése jelentős elismerés a magyar gazdaságpolitika számára, kedvező folyamatot jelent és eredményes lesz a részvényeseknek és Magyarországnak is, emellett új lehetőségeket kínál a magyarországi vállalkozásoknak.

Varga Mihály rámutatott: napjainkban öt nagy nemzetközi fejlesztési bank székhelye található az Európai Unió területén, de egyik sem a közép-kelet-európai régióban, így az NBB Budapestre költözése Magyarország és a régió pénzügyi szerepét erősíti.

A pénzügyminiszter kitért arra is, hogy a budapesti központ megnyitásának hatására az S&P és a Fitch hitelminősítők egy fokozattal feljebb minősítették a beruházási bankot, amely rekord alacsonynak számító áron tudott kötvényeket kibocsátani idén márciusban a Budapesti Értéktőzsdén. Mindezek eredményeként emelkedhet a pénzintézet profitja is, amellyel minden tulajdonos, így Magyarország is jól jár – emelte ki a pénzügyminiszter.