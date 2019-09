Varga: Fel kell készülni a megállapodás nélküli Brexitre

Magyarország érdeke, hogy az Egyesült Királyság rendezett és szabályozott keretek között lépjen ki az Európai Unióból, ugyanakkor a szigetország megállapodás nélküli kilépésére is fel kell készülni – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek (Eurogroup) kibővített tanácskozásán pénteken Helsinkiben.

A Pénzügyminisztérium (PM) által pénteken az MTI-nek eljuttatott közlemény szerint az eseményen Varga Mihály elmondta, a Brexit következtében szükségessé váló magyarországi jogszabály-módosításokat és szakpolitikai intézkedéseket a kormány már előkészítette.

A miniszter kiemelte, „az elmúlt években elért eredményeink azt is jelentik, hogy a magyar gazdaság a külső körülmények változásaival szemben is jóval ellenállóbb, ezért a lehetséges rendezetlen brit kilépés sem okozhat jelentős visszaesést.”

Varga Mihály közölte, az október 17-18-i állam- és kormányfői tanácskozás fő kérdése a Brexit lesz, amelynek középpontjában – a brit belpolitikai fejlemények tükrében – újabb meghosszabbítás, illetve a rendezetlen kilépésre való felkészülés áll majd. Hozzátette, az uniós csúcsig a kilépési megállapodás újratárgyalására nincs érdemben sem mód, se igény az EU részéről.

Az értekezleten folytatódott az eurózóna-költségvetés fennmaradt kérdéseiről szóló vita, ezen belül a források elosztásának kérdése, amely továbbra is megosztja a tagállamokat.

Magyarország továbbra is kitart amellett, hogy a módszertan kialakításánál nemcsak a népességi adatokat, hanem egy-egy ország relatív fejlettségi szintjét is figyelembe kell venni, hogy az arányos és igazságos finanszírozási elvek érvényesülése érdekében a számításokba az egy emberre jutó GDP-adatokat is be kell vonni – hangsúlyozta Varga Mihály, a PM közleménye szerint.