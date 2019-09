Támogatásokkal segíti a magyar állattenyésztők versenyképességét az agrártárca

Az Agrárminisztérium (AM) támogatásokkal is segíti a magyar állattenyésztőket, hogy az ágazat az erős nemzetközi versenyben helyt tudjon állni – közölte az AM pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint Feldman Zsolt, az AM mezőgazdaságért felelős államtitkára a XIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN) megnyitóünnepségén elmondta: a Vidékfejlesztési programban az állattartó telepek korszerűsítésére és trágyatárolók létesítésére közel 1900 kérelmet támogattak, mintegy 121 milliárd forint értékben.

A termeléshez kötött támogatásokkal az állattenyésztők a 2018. évi kérelmeik után több mint 39 milliárd forinthoz jutottak, a szálas fehérjetakarmányok utáni támogatás pedig további 4,1 milliárd forint volt – tette hozzá.

Feldman Zsolt arról is beszélt, hogy az elmúlt időszak a legtöbb állattenyésztési ágazatban a stabilitást és a fejlődés lehetőségét jelentette. Példaként említette, hogy biztonságos a tejpiac, a húsmarha és a juh piaca, a madárinfluenza-járvány lecsengése után erősödött a baromfi szektor is.