Siófok félmilliárd forintot kap a Rózsakert és a siófoki kikötő környezetének felújítására

Siófok félmilliárd forint kormányzati támogatást kap a tóparti Rózsakert és a siófoki kikötő környezetének felújítására – jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója kedden Siófokon, aki hozzátette: a frekventált helyen lévő Rózsakertet azért kell megújítani, hogy XXI. századi körülmények fogadják az idelátogatókat.

Hangsúlyozta, hogy a kormány a Balaton térségében közel 100 milliárd forint értékű fejlesztést valósított, illetve valósít meg annak érdekében, hogy Magyarország 2030-ra Közép-Európa vezető turisztikai térségévé váljon, és az üdülőrégió pozíciója erősödjön.

Guller Zoltán ismertetése szerint a turizmus a nemzeti össztermék 10 százalékát adja, és az elmúlt években évről-évre 10 százalékkal növekszik. Aranykorát éli az ágazat, tehát most kell beruházni, most kell befektetni, most kell megalapozni a jövőnket – fogalmazott a vezérigazgató.

Guller Zoltán beszélt arról is, hogy a Balaton vendégkörének közel 80 százaléka belföldi. A térségben jelentős szálláshelyfejlesztések zajlanak, 25,5 milliárd forint értékben épülnek új szálláshelyek, újulnak meg panziók és szállodák, Siófok ebből 2,5 milliárd forinttal részesül – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy a Bahartban (Balatoni Hajózási Zrt.) az állam 6,6 milliárd forint értékben hajtott végre tőkeemelést a balatoni hajózás megújításáért. Emellett az elmúlt két évben a Balaton-partján 85 strand fejlődött, újult meg közel 5 milliárd forintból.

Az eseményen részt vett Witzmann Mihály (Fidesz) országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, hogy a Balaton történelmi fejlesztési időszakon megy keresztül, soha nem látott forrásokat különítettek el a térség számára a magyar költségvetésben.

Ez egy egyszeri és talán megismételhetetlen időszak, amelyből a Balaton, és Siófok is győztesként kerülhet ki – fogalmazott. Kiemelte, nagy felelősség, hogy a rendelkezésre álló forrásokat jól és hatékonyan tudja felhasználni egy-egy térség, település.

„Évtizedes fejlesztésekkel vagyunk adósai mind a város lakóinak, mind az idelátogató turistáknak” – mondta Gruber Attila, a Fidesz-KDNP siófoki polgármesterjelöltje a közös sajtótájékoztatón. Beszélt arról is, hogy Siófok körül és a Balaton-partján szinte minden település fejlődik, és ma már sokkal kedvezőbb lehetőségeket nyújt lakóinak és a turistáinak.

Kifejtette, úgy érzi, ebben a munkában elmaradás van, ezért is örül, hogy partnerre lelt az ügynökség vezérigazgatójában, és meg tudta győzni arról, hogy Siófok fontos városa a balatoni turizmusnak.

Az eddig elhanyagolt terültek megújulhatnak, és folytatni lehet a szabadstrandok felújítását is, ami fontos a 17 kilométeres partszakasszal rendelkező Siófok számára – tette hozzá.