Még Lőrinc napja után is mézédes lehet a magyar dinnye

A régi mondás szerint Lőrinc után nem szabad görögdinnyét venni, mert nem jó a minősége. Ennek valóságtartalma azonban mára szertefoszlott, akár szeptember közepén is lehet finom dinnyét vásárolni a szakember szerint.

Talán sokak számára meglepő, de Magyarország a negyedik legnagyobb dinnyetermelő ország az Európai Unióban – jelentette ki Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára az M1 Magyar gazda című műsorában. Mint mondta, a spanyolok, olaszok és a görögök után a magyarországi csaknem ötezer hektárnyi termőterület ezt a pozíciót jelenti számunkra, és nemcsak termőterületben, de az áru minőségében is erősek vagyunk.

Az ágazat óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években,

bővült a fajtakínálat és javultak a termesztési módszerek.

A hazai piac mára stabilizálódott, a szaktárca népszerűsítő kampányának eredményeként jelentősen emelkedett a dinnyefogyasztás.

Feldman Zsolt arról is beszélt, hogy több éve fókuszáltan igyekeznek a hazai fogyasztást növelni, évről évre megújuló kampányokat rendeznek, illetve kóstoltatással és hirdetésekkel népszerűsítik, hogy jó a magyar dinnye. Hangsúlyozta, az elmúlt tíz évben a körülbelül 8–10 kilogrammos fogyasztásról mára sikerült elérni a 13–15 kilogramm egy főre jutó fogyasztást. Ez nemcsak a hazai termelőknek hasznos, de a fogyasztónak is, hiszen a dinnye rendkívül egészséges – tette hozzá.

Számos család él dinnyetermesztésből

A magyar dinnye hírnevének öregbítése azért is fontos, mert számos vidéki család megélhetése függ ettől a gyümölcstől. Magyarországon körülbelül kétezer gazdálkodó foglalkozik görög- és sárgadinnye termesztésével. Feldman Zsolt szerint agrárpolitikai szempontból ezért is fontos, hogy ezt az ágazatot figyelemmel kísérjék.



A szakemberek

elégedettek az idei dinnyeterméssel,

várhatóan 180 ezer tonnát takarítanak be a földekről. Az idei dinnyetermés jobb volt, mint a tavalyi, hiszen az időjárás jelentősen befolyásolta az elmúlt év termését – jelentette ki Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos kertészeti és beszállítói osztály elnöke.

A váltakozó időjárás idén kismértékben befolyásolta a fogyasztást, hűvösebb időben ugyanis nem fogyott annyi dinnye, mint amennyire számítottak. Az utóbbi hetekben ugyanakkor a kánikulában a kiváló minőségű dinnye itthon és külföldön is jól fogyott – mondta Mártonffy.

Jól alakultak a vásárlási árak

Jó hír a gazdáknak, hogy a sokéves közös fellépés eredményeként ebben a szezonban a vásárlási árak is jól alakultak. Mártonffy Béla elmondta, az idei szezon elején elmaradt az árcsökkentés, amely ellen mindig is tiltakoztak a gazdák. A szezon közepén azonban, ahogy az évről évre tapasztalható, vevőcsalogatónak használják a görögdinnyét az áruházláncok, és idén is előfordult száz forint alatti akciós ár. Egyeztetések után azonban idén az érintett áruházlánc megértette a termesztők problémáját, és felemelte az általa kínált görögdinnye kilónkénti árát – fűzte hozzá.

A szaktárca az Agrármarketing Centrummal közösen idén is

elindította a dinnyefogyasztást ösztönző kampányát.

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint nagyjából – a burgonyát leszámítva – 400 gramm zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk. Feldman Zsolt közölte, a magyarok napi átlagban körülbelül 250 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, ezért népszerűsíteni kell a fogyasztásukat. A zöldség-gyümölcs kampány egyik része az idei dinnyekampány volt.

Az akcióval elsősorban a fiatalokat célozták meg. Tizenöt fővárosi, illetve vidéki helyszínen az érdeklődők megkóstolhatták a mézédes hazai dinnyét, illetve azt is megtudhatták, hogy a dinnye rendkívül egészséges. A-, B-, C-, E-vitamin, foszfor és vas is található benne,

a nagy melegben pedig kiváló hidratáló gyümölcs a magas víztartalma miatt.

A később érő fajtákat szeptember végéig érdemes venni

A magyar dinnyetermesztés fejlődésének, illetve a később érő fajtákat is tartalmazó választéknak köszönhetően a magyar dinnye szezonja kitolódott, a vásárlók szeptember végéig édes, zamatos dinnyét vásárolhatnak az üzletekben.