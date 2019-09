A magyar gazdaság jövőbeni sikerét a hozzáadott érték határozza meg

A magyar gazdaság jövőbeni sikerét az határozza meg, hogy a világgazdaság tempóját diktáló vállalatok az újításaikat hol fejlesztik ki, vezetik be és kezdik alkalmazni – vélekedett a külgazdasági és külügyminiszter az ALDI International IT Services Kft. (ALDI IT) beruházás-bejelentő sajtótájékoztatóján hétfőn Pécsen.