Magyarország GDP-növekedése több tényezőből fakad

Megjelent a bruttó hazai termék, azaz a GDP második negyedéves előzetes adata. E szerint az előző év azonos időszakához képest 5,1 százalékos, az előző negyedévhez pedig 1,1 százalékos a növekedés. Az eurózónához képest most is nagyjából 3,5 százalék feletti növekedéstöbbletet tud felmutatni a magyar gazdaság.

A féléves adatok az elemzőket is meglepték, ugyanis a gazdaság lassulását várták, ami bejött ugyan, de a lassulás mértéke kisebb volt, csupán 0,1 százalékkal maradt el a tavalyi növekedéstől. Miután ez az első becslés, ilyenkor a növekedés szerkezetét illetően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) még nem közöl részleteket.

Annyit azonban előre bocsátottak, hogy a növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben. A szakértők egyébként a teljes 2019-es évre vonatkozóan

4,5 százalékos átlagos bővülést várnak.

De az is lehetséges, hogy a mostani adatokhoz képest még feljebb kell srófolniuk az előrejelzést.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Első helyen az Európai Unión belül

Bár két vizsgálat készült, de ezek közül az 5,1 százalékos növekedést kell kiemelni, amivel első helyen állunk az Európai Unión belül – közölte Csath Magdolna közgazdász a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Magyarországot Románia követi, a harmadik helyen pedig Lengyelország foglal helyet. Hozzátette, az Európai Unió teljesítménye viszonylag alacsony, 1 százalék körül mozog az érték.

Az egyik negyedévről a másik negyedévre vonatkozó magyar adatok is pozitívnak minősülnek, viszont csak minimális a javulás európai viszonylatban. Más országok esetében is hasonló a helyzet, a német gazdaság azonban csökkent, kisebb növekedési értéket ért el, mint az előző negyedévben – magyarázta.

Az EU gazdaságát elsősorban az ipar határozza meg

Szerinte az értékek alakulását a háttéradatokban kell vizsgálni. Elsősorban az ipar alakulását kell megnézni, ugyanis az Európai Unió gazdaságát elsősorban az ipari teljesítmény határozza meg, azon belül pedig a német ipar alakulása. A német ipari teljesítmény éves szinten 6,2 százalékkal romlott. Hangsúlyozta, ez az óriási zuhanás főként az eurózónára van hatással, az EU 28 tagállamát kevesebb mértékben érinti, hiszen

a visegrádi négyek gazdasági növekedése egyre jobb.

Magyarországon ennek azért van még kevesebb jelentősége, mert a piaci alapú szolgáltatások erős szektorként jelennek meg, és jól szerepel az élelmiszeripar is, tehát vannak kiegyensúlyozó ágazatok – emelte ki. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a német gazdaság jelentősen exportorientált, a GDP-nek ez teszi ki a legnagyobb részét.

A németek eladni akarnak minél többet, ezt jól mutatja az is, hogy hatalmas a termék külkereskedelmi többlete. Megjegyezte, most azonban lassulás van, mert kevesebben vesznek német termékeket, és ez visszahat a német gazdaságra. Úgy véli, ebben a német gazdaságpolitika is jelentős szerepet játszik, mert kevésbé támogatja a beruházásokat és a fogyasztást.

Magyarország GDP növekedése több tényezőből fakad

Magyarországon azonban ez nem így van – hívta fel a figyelmet. Mint mondta, hazánkban van egy rásegítő gazdaságpolitika, amely ösztönzi a beruházásokat és a fogyasztást, de ide tartoznak a különböző családtámogató programok, és a bérek emelése is. Így összességében elmondható, hogy Magyarország GDP-növekedése több tényezőből fakad. Hozzátette, ennek a begyűrűzése nagy valószínűséggel nem idén, hanem 2020-ra következhet be.