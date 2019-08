Töretlenül emelkednek a szálláshelyek bevételei

Minden idők legjobb turisztikai éve volt a tavalyi, a 2019-es számok azonban még jobban alakulnak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a turizmus gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása a GDP 6,8 százaléka.

Előre nem lehet látni, hogyan alakulnak a statisztikai adatok a turizmus terén, hiszen ősszel is lesznek még olyan események, amelyek befolyásolják az utazásokat – mondta el Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. A negyedéves jelentésekből és különböző adatszolgáltatásokból viszont az derült ki, hogy

az emberek világviszonylatban rengeteget utaznak.

Megjelent az „overtourism” fogalma, ami azt jelenti, hogy annyi a turista a világ különböző helyein, hogy az ott élők hétköznapi életét már zavarja.

Magyarországot még nem érinti az „overtourism”

Rengeteg város vezetése már azon gondolkozik, hogy ezt hogyan lehetne kordában tartani. Jelenleg Magyarországot nem érinti az „overtourism”, de ha érintené, akkor is lenne számos olyan megoldás, amelyekkel ki lehet küszöbölni ennek a kellemetlenségeit. Például az árak emelése – hiszen az nem vonzza a turistákat – vagy a belépő díjak bevezetése ott, ahol eddig az nem volt.

Dubrovnikban és Velencében például rengeteg a turista, viszont egyik helyen sem élik meg rosszul, sőt. A horvát városban kifejezetten örülnek annak, hogy pörög a turizmus, Velencében pedig sokan kiköltöztek a belvárosból azért, hogy lakásukat vendéglátásra, kiadásra használják. Nagyon fontos természetesen a helyiek életminősége, de alapvetően a turizmus a gazdasághoz köthető és az a lényege, hogy

minél nagyobb profitot termeljen.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a magyar vendégek egyre tudatosabban foglalnak szállást belföldön nyárra és a hosszú hétvégékre, jó minőségű és jó áron lévő helyeken. Az átgondolt foglalások felváltották az ad hoc jellegű utazásokat. Ami egy óriási előrelépés a hazai turizmusban, hogy már nemcsak Budapesten lehet megtalálni a jó szolgáltatást, hanem vidéken is, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2017 és 2018 is a rekordbevételt eredményezett.

Sokan használják a Szép-kártyákat

Arra is kiért, hogy a szálláshelyek bevételei töretlenül emelkednek, a Szép-kártyás költések pedig egyre jobban növekednek. Ez minden eddiginél nagyobb mértékben ösztönzi a belföldi utazásokat, a szálláshely-szolgáltatás versenyképességét pedig a digitalizáció erősíti.

A Magyar Turisztikai Ügynökség arra számít, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ valós idejű, a teljes ágazatra vonatkozó adatai 2020-tól hozzájárulnak majd a célzott fejlesztésekhez és az idegenforgalmi kampányok tervezéséhez is.

Egyre többen jönnek Magyarországra

Összességében az elmúlt években egyenletesen és jól teljesít a magyar szállodaipar és a turizmus is. Nagy előrelépés, hogy míg korábban a környező országok lakosainak nem volt divat hazánkba jönni kirándulni, nyaralni, most nekik is megjött a kedvük ahhoz, hogy Magyarországon pihenjenek és költsék el a pénzüket.

Az egyik legkedveltebb úti cél – nemcsak a magyarok körében – a Balaton. Rengetegen érkeznek a magyar tengerhez minden évben, amely a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel már nemcsak nyáron, de a téli időszakban is számos programot kínál a környékre látogatóknak. Kiss Róbert Richard elmondta, nemcsak a vízparti pihenőhelyeket részesítik előnyben a turisták, de a kicsit egyszerűbb, inkább kirándulásra alkalmas helyeket is kedvelik.

A nyári szezon egyik legkeresettebb időszaka az augusztus 20-át körülölelő napok. Ilyenkor nagyon sokan érkeznek a magyar fővárosba, ugyanis sokan szeretik élőben nézni az ünnepi tűzijátékot.