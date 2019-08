A bürokrácia csökkentése segítheti a gazdaság növekedését

A kormány célja továbbra is az, hogy Magyarország gazdasági növekedése 2 százalékkal meghaladja az Európai Unió átlagát – hangzott el az M1 Forint, fillér című műsorában.

A magyar gazdaság jelenleg jóval nagyobb mértékben bővül, a növekedési ütem fenntartásához azonban új intézkedésekre is szükség van. Ezek közé tartozik az állam működésének egyszerűsítése, hatékonyabbá tétele – fogalmazott a Pénzügyminisztérium államtitkára.

Fontos a vállalkozók adminisztrációs terheinek a csökkentése

Ebbe a hatékonyságtételbe beletartozik az, hogy a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását ma már döntően a NAV végzi el, és célunk, hogy a vállalkozások is adminisztrációra – például adóbevallások kitöltésére – az eddigieknél kevesebb időt fordítsanak.

Így több idejük szabadul fel a szakmai tevékenység végzésére. Ha az állam hatékonyságában ilyen jellegű változásokat tudunk elérni, akkor a felszabadított energia is a gazdaság bővülését fogja segíteni – mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára.

A Magyar Közgazdasági Társaság legutóbbi fórumbeszélgetésének témája a hatékony állam valamint az e-közigazgatás volt. A Magyar Nemzeti Bank 330 pontos javaslatcsomagjának egyik célkitűzése az, hogy a vállalati adóbevallással töltött idő évi 170 órára csökkenjen.

Az Állami Számvevőszék szerint van még mozgástér a hatékonyság növelésével.

A szakmai fórumbeszélgetésen felmerült, hogy a jelenlévők számára milyen a hatékony állam. Lázár János egykori miniszter úgy fogalmazott, közös érdek, hogy az országban jó gondolkodású, önmagukról gondoskodni képes állampolgárok legyenek.

A felzárkózás kulcsa a versenyképesség javítása

A versenyképesség javítása kulcsfontosságú az ország számára a felzárkózáshoz. Ezt a négy alkalmat azért szerveztük, hogy egy kicsit együtt gondolkodva meghívott szakértőinkkel, akik az egyes területek kiváló ismerői, választ találjunk arra a kérdésre, hogyan lehetne még tovább fejleszteni a versenyképességet – mondta Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.

Természetesen a kormány is dolgozott már ezen, bejelentett egy ilyen csomagot, és ennek egyes elemeit már meg is valósította – tette hozzá Pleschinger Gyula.

A Magyar Nemzeti Bank törvényi feladata, hogy az elsődleges mandátuma az árstabilitás elérése és fenntartása mellett a rendelkezésre álló eszközeivel támogassa a kormány gazdaságpolitikáját, így a sikeres felzárkózáshoz

nélkülözhetetlen versenyképesség erősítését.

Az MNB 330 pontos csomagot állított elő a gazdaság felzárkóztatására

A Versenyképességi program célja a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásának támogatása. Ennek keretében dolgozta ki a Magyar Nemzeti Bank azt a 330 pontos javaslatcsomagot, amelyet az elmúlt hetekben jártak körbe a szakértők.

Nagyon jó három eseményen vagyunk túl, és meggyőződésem, hogy a negyedik is ebbe a sorba fog felsorakozni. Kiváló szakértők fogadták el a felkérésünket, aktív volt a hallgatóság is és sokan voltak a területek szakértői a hallgatóság körében is. Tehát rendkívül hasznos, jó javaslatokat tudunk majd egy összefoglaló anyagban a döntéshozók elé terjeszteni – közölte Pleschinger Gyula.

Az idén 125 éves Magyar Közgazdasági Társaság négyrészes rendezvénysorozatának témáit olyan területekről választották, amelyek fejlesztése a magyar gazdaságban a leglátványosabb eredménnyel járhat. Megvitatták a pénzügyi rendszerek fejlesztését, a kis és közepes vállalkozások helyzetét, a foglalkoztatáspolitikát és a hatékony állam működését.