Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása

Az őszi búza 90 százalékát már betakarították a gazdák, a termésátlag országosan 5,25 tonna körül alakul hektáronként – közölte az Agárminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Szeged-Szőregen.

Farkas Sándor a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program egyik gyűjtőpontján tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az összes nyári aratású szántóföldi növény termőterülete idén 1,66 millió hektár, 4,7 százalékkal kevesebb, mint tavaly, a várható termés 2,773 millió tonna, ami a belföldi igényeket bőségesen kielégíti, és komoly mennyiség juthat exportra is.

Az őszi árpa termőterülete 218 ezer hektár volt, a betakarítás a napokban befejeződött, a termésátlag 5,49 tonna hektáronként. Az őszi búza termőterülete 952 ezer hektár, a termésátlag országosan 5,25 tonna hektáronként, Csongrád megyében ennél kevesebb, csupán 4,5 tonna. A learatott búza fehérje- és sikértartalma kimagaslóan jó, ugyanakkor a csapadékos időjárás miatt egyes táblákon és bizonyos fajtáknál gombafertőzések jelentkeztek – tudatta az államtitkár.

Az őszi káposztarepce jelentős részét is betakarították a gazdák, 2,95 tonnás hektáronkénti termésátlagot értek el. A fehérjealapú takarmányozásban és az étkezésben is fontos magborsó betakarítása is a végéhez közeledik, a termésátlag 2,54 tonna hektáronként. A tritikálé 80 százalékát is learatták már, 4 tonna/hektár termésátlagot értek el, a gombabetegségekre érzékeny növénynél azonban minőségi problémák jelentkezhetnek – közölte Farkas Sándor.

Az államtitkár kifejtette, a felvásárlási árakat nem lehet függetleníteni a világpiactól. A támogatásokat is figyelembe véve az őszi kalászosok esetén 320-330 ezer forintos hektáronkénti árbevételt lehet elérni, ezért minden gazdának ennek figyelembevételével kell kiválasztani az alkalmazott termesztéstechnológiát – hangsúlyozta.

Farkas Sándor kitért rá, a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programot 2019-ben minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva szervezi meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Tavaly 5019-en ajánlottak föl búzát, közülük 263-an Csongrád megyéből.

Idén Csongrád megyében a szőregi mellett hét gyűjtőponton várják a gazdák adományait – mondta az államtitkár. Szabó Károly, a térség falugazdásza közölte, a térség 12 településének 41 gazdája 25 mázsa búzát ajánlott föl.