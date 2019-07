Palkovics: 2024-ig mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány közúti és vasúti fejlesztésekre

Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztések előkészítésére és kivitelezésére – mondta az innovációs és technológiai miniszter szerdán Mogyoródon.

Palkovics László a Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont átadóünnepségén arról beszélt, hogy a kormány által tervezett közúti beruházásokat keretbe foglaló Útprogram teljes költségvetése 3200 milliárd forint, amelyből a magyar gazdaság megerősödésének köszönhetően a nagyobb részt, 1800 milliárd forintot a költségvetés fedez, a fennmaradó összeget adják az uniós támogatások.

Hozzátette, a 2016 és 2024 közötti időszak végére a magas szolgáltatási színvonalú közúthálózat mintegy 1000 kilométerrel bővül. A kormány stratégiai célja, hogy Magyarország bármely pontjáról 30 percen belül kényelmesen elérhető legyen egy négysávos útszakasz – jelezte a miniszter.

Az M3-as autópálya most átadott új csomópontjáról elmondta, hogy az csaknem 5 milliárd forintból épült meg a Mogyoródot és Fótot a gyorsforgalmi hálózatba közvetlenül bekötő másfél kilométeres úttal együtt. A távlati térségi fejlesztési tervek szerint a csomópontból induló majdani összeköttetés a Hungaroringet délről, Kerepest északról elkerülve keresztezi a 3-as főutat, végül a kerepesi komplex pihenőhelynél éri el az M31-es autópályát.

A miniszter hozzátette, hogy az új csomópontot használva kényelmesebben juthatnak el a Hungaroringre már a jövő heti Forma-1 Magyar Nagydíj résztvevői, nézői is. Az autóversenyek az egész világon a legnagyobb figyelem mellett lebonyolított sportesemények körébe tartoznak, jelentős turisztikai vonzerővel rendelkeznek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezért az ágazat főbb szereplőivel együttműködve nemzeti autó-motorsport szakpolitikai stratégia megalkotását tervezi, melynek egyik célja, hogy a Hungaroring mellett az ország keleti részében is létesüljön egy szakági versenyek 21. századi színvonalú megrendezésére alkalmas létesítmény-együttes – jelentette be Palkovics László.

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a csomópont és a hozzá tartozó út segíti a térség lakóinak gyorsabb eljutását a fővárosba, valamint a gazdasági versenyképesség növekedését. Hozzátette: az Útprogram keretében el fogja érni a kormány, hogy 2022-re több mint 70 százalékkal bővüljön a gyorsforgalmi úthálózat hossza a 2010-es állapothoz képest.

Vécsey László, Pest megye 6. számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy 2017 szeptemberében, amikor a most átadott csomópont alapkövét elhelyezték, már látható volt, hogy a Hungaroring jobb megközelíthetősége mellett a környező településekre is igen pozitív hatása lesz az új útnak, a további fejlesztések révén pedig az agglomeráció több településén is csökken majd az átmenő forgalom.

A kivitelezés 21 hónapja alatt négy körforgalmi csomópont és az M3-as autópályát átívelő közúti híd is épült – ismertette Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese. Hozzátette: a környezetvédelmi tudatosság jegyében több mint 46 ezer cserjét is elültettek.