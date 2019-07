Százmilliót hagytak veszni a fesztiválozók

Tavaly több mint 104 millió forint bevétele származott a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-nek a FestiPay-kártyán maradó összegekből – írja keddi számában a Világgazdaság a társaság 2018-as gazdasági beszámolója alapján.

Fiatalok a Balaton Sound fesztiválon Zamárdiban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A FestiPay nevű rendszer egyebek mellett a Szigeten, a VOLT Fesztiválon és a Balaton Soundon is biztosítja a készpénzmentes, integrált beléptetési-fizetési lehetőséget.

Gyakori eset, hogy a feltöltött keretet nem egészében meríti ki a tulajdonosa, és nem is intézkedik a visszaírásáról a helyszínen. Ilyenkor a fennmaradó összeg megmarad a FestiPay rendszerében, mivel további visszautalásra nincs lehetőség.

A százmilliós tétel még akkor is jelentős, ha az összes tranzakció értéke több milliárd forintra tehető. Az adatokból az is látható, hogy 2017-ben még 261 millió forint folyt be az el nem költött forintokból a Szigethez, amiből arra lehet következtetni, hogy a fesztiválozók tudatosabbá váltak, és a rendszer működése is egyszerűsödött.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. kifejezetten jó évet zárt tavaly: árbevétele a 2017-es 12,53-ról 15,66 milliárd forintra nőtt. Ezen belül a jegyárusításból 10,26 milliárd jött össze, ugyanez két éve még 7,69 milliárd forint volt. A tavalyi adózott eredmény 1,42 milliárd forint volt, amelyet teljes egészében osztalékként fizettek ki.