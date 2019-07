Sokkal több diák dolgozik nyáron

Elkezdődött a vakáció, indul a diákmunka-szezon. A nyári szünidőben sok tanuló vállal rövidebb-hosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaralását vagy épp a tanulmányai folytatását fedezni tudja. A főiskolások és az egyetemisták szinte egész évben dolgoznak, a középiskolások azonban iskolai teendőik miatt csak nyáron tudnak csatlakozni munkavállaló diáktársaikhoz.

Azok a diákmunkások, akik csak nyáron dolgoznak, főként az egyszerűbb feladatokra oszthatók be (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Majzik Nándor, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet cégvezetője azt mondta az M1 Summa című műsorában: az egyetemisták és főiskolások évközben is szinte végig dolgoznak. Nyáron elsősorban a középiskolások miatt ugrik meg a diákmunkások száma.

Mint fogalmazott, év közben is rengetegen vállalnak diákmunkát. Főleg a főiskolások, illetve az egyetemisták azok, akik évközben is dolgoznak, a 18 év alattiak, azaz a középiskolások továbbra is leginkább nyáron mozdulnak meg. Ennek érthetők az okai, hiszen nekik év közben sokkal kötöttebb az iskola. Egy évben nagyjából 180 ezer ember az, aki iskolaszövetkezeten keresztül munkát végez, ennek egyébként körülbelül 35 százaléka tevődik a nyári hónapokra.

Az alkalmi diákmunkásokkal inkább egyszerűbb feladatok végeztethetők

Tehát nagyjából 60 ezer ember vállal munkát a nyár folyamán valamilyen formában, valamelyik városban, vagy valamelyik területen. Közülük körülbelül a negyede-harmada a nyári hónapokban – hangsúlyozta.

A tapasztalat hiánya a nyári diákmunkák esetében is behatárolja a munkaköröket – jegyezte meg az iskolaszövetkezet cégvezetője.



Azok, akik a nyári hónapokra vállalnak csak munkát,

általában az egyszerűbb munkalehetőségeket keresik.

A bonyolultabb munkaköröknél több betanulásra van szükség, amire a nyári hónapok nem elegendők. Így számukra leginkább a standos munkák, turisztikai, idegenforgalmi feladatok, vagy a vendéglátás jöhet szóba. Illetve azok a munkák, amelyek egész évben elérhetők: az árufeltöltés, a pénztár, az egyszerű fizikai és pakolós vagy az irodai munkák, mint a szkennelés, adatrögzítés – fogalmazott a szakértő.

Budapesten lehet a legjobb órabért kapni

Majzik Nándor azt mondta: a reálgazdasághoz hasonlóan a diákmunkások körében is évről évre nagyjából 10 százalékos bérnövekedés figyelhető meg. Jelenleg bruttó 1200-1300 forintos átlagos órabérért tudnak dolgozni a fiatalok, de

előfordul, hogy 1500-1800 forintot is tud keresni egy tanuló.

Utóbbi inkább Budapestre jellemző, hiszen itt a legjobbak a feltételek. A vidéki településeken nagyjából 10 százalékkal alacsonyabbak a munkadíjak.

A kormány is évek óta jelentősen támogatja a diákok szezonális munkavállalását. A Pénzügyminisztérium ebben az évben mintegy 3 milliárd forintot biztosít az állami diákmunkaprogramra, ami jelentősen kibővült tavalyhoz képest – emelte ki a tárca államtitkára, Bodó Sándor.

Az idén kibővül, illetve gazdagodik ez a lehetőség, hiszen korábban csak az önkormányzatok, míg most már a gazdaság bizonyos szereplői, a turizmus, vendéglátás, a mezőgazdaság vállalkozásai is tudnak munkahelyet biztosítani – fogalmazott.

A programban az állam az önkormányzatoknál dolgozó diákok bérét teljes mértékben, míg az üzleti céllal foglalkoztató versenyszférában részben támogatja – mondta Bodó Sándor.

Nyolcból hat órát a kormány áll az önkormányzati diákmunkánál

Úgy fogalmazott: az önkormányzatnál tevékenykedő diákoknak teljes mértékű fizetésbiztosítás van járulékkal együtt, tehát az önkormányzatok tulajdonképpen közvetítőszerepet látnak el a fizetések továbbításában, míg a versenyszférában, az említett ágazatokban 75 százalék a támogatás mértéke.

Budapesten érhetők el a legjobb órabérek a diákok számára (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Vagyis egy nyolc órás munkaidő esetén az állam hat órás foglalkoztatást áll a minimálbér és a garantált bérminimum és járulékai mértékéig, a munkáltatónak pedig két órát kell hozzátennie. Az államtitkár hangsúlyozta: a diákmunkaprogramok eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a diákok alkalmazása nemcsak a fiatalok munkahelyi szocializációjához járul hozzá,

a munkaerőhiányt is enyhíti

azokban a szektorokban, ahol nyáron több alkalmazottra van szükség.

A Pénzügyminisztérium számításai szerint idén nyáron az állami diákmunkaprogramban mintegy 30 ezer diák vehet részt, ami ezer fővel több tavalyhoz képest.