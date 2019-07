Nem sértette a közösségi jogot a magyarországi kiskereskedelmi különadó

Az Európai Unió Bírósága mellett működő főtanácsnok ma megjelent véleményében a Tesco ügyében is arra a következtetésre jutott, hogy a 2010-2012 között hatályos, a bolti kiskereskedelmet terhelő, sávosan progresszív mértékrendszert alkalmazó, árbevétel alapú ágazati különadó nem ellentétes az uniós szabályokkal – tájékoztatta a pénzügyminisztérium a hirado.hu-t.

Nem sértette a közösségi jogot a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett magyarországi különadó, amely 2010-től 2012 végéig volt érvényben – foglalt állást csütörtökön az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka a brit Tesco magyarországi leányvállalata által indított ügyben.

Pert indított a Tesco

Az ügy előzménye, hogy a Tesco pert indított a magyar állammal szemben az ágazati különadóban fennállt adókötelezettségének eltörlése érdekében. A magyar bíróság úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bírósága előtt, kérve az ágazati különadó összeegyeztethetőségének vizsgálatát az uniós állami támogatási szabályokkal és a letelepedés szabadságával – tájékoztatta a hirado.hu-t a Pénzügyminisztérium.

A pénzügyi tárca közölte, az Európai Bíróság előtti eljárásban a kormány végig következetesen képviselte azon meggyőződését, miszerint az ágazati különadó nem sérti az uniós szabályokat. Erre az álláspontra erősítettrá Juliane Kokott főtanácsnok ma kiadott hivatalos véleménye. E szerint a különadó nem okoz hátrányos megkülönböztetést az adóalanyok között, így összhangban van a letelepedés szabadságának elvével. Emellett egyetlen vállalkozás számára sem biztosít szelektív előnyt, ezért az Európai Unió állami támogatási szabályaival is egybevág. Mindezek mellett – tekintve, hogy a magyar bíróságnak ilyen tárgyú kérdése is volt az Európai Bírósághoz – a főtanácsnok azt is megállapította, hogy az ágazati különadó nem forgalmiadó-jellegű közteher, ebből fakadóan nem ütközik az ezt szabályozó úgynevezett héairányelvbe sem.

Szakmai alapokon nyugvó ajánlás

A Pénzügyminisztérium szerint a főtanácsnok véleménye reményteli, lévén, hogy az egybecseng a magyar kormány által eddig képviselt nézettel. Ugyanakkor a tárca fontosnak tartotta kiemelni, hogy e vélemény csupán szakmai alapokon nyugvó ajánlásként értékelhető, az nem köti az Európai Bíróságot az ítélete meghozatala során.

Mindazonáltal a magyar kormány bízik abban, hogy a bíróság is azonos vagy hasonló következetésre fog jutni, mint a főtanácsnok. A bírósági döntés idén ősszel várható.

