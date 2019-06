Elemzők: A költségvetési bérrendezés kifutása fékezte a bérkiáramlást

A költségvetési szektorban kifut a tavalyi bérrendezés hatása, emiatt a várakozásoktól elmaradt és több mint két éve a legszerényebb ütemben emelkedtek a keresetek áprilisban – így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken megjelent friss adatait.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában azt emelte ki, hogy hosszú idő után először negatív meglepetést hozott a friss bérstatisztika. Egyszámjegyű bérnövekedési ütemre legutóbb 2017 januárjában volt példa. Az elmúlt években megszokottakhoz képest mérsékeltebb bérkiáramlást egyértelműen a költségvetési szférában kifutó bérrendezések okozzák.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője is arra mutatott rá, hogy a bérdinamika kismértékű lassulása mögött elsősorban a költségvetési szféra lassabb béremelkedése áll. A versenyszférában továbbra is 10 százalék feletti ütemben emelkednek az átlagos keresetek, felhajtja az árakat a munkaerőért folytatott, továbbra is erős verseny, de a minimálbér és a garantált bérminimum év eleji 8-8 százalékos emelése is közrejátszott.

