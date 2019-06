Megkezdődött az aratás, jó a terméskilátás

Megkezdődtek az aratási munkák az őszi árpa betakarításával, az előzetes becslések szerint az időjárási viszontagságok ellenére a nyári aratású szántóföldi növényekből várakozáson felüli termésmennyiséget, 7,7 millió tonnát takaríthatnak be, mintegy 1,6 millió hektárról - jelentette be az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.