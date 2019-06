Soha nem látott sikerrel startolt a Magyar Állampapír Plusz

A június elsejével kibocsátott állampapírból az első héten több mint 500 milliárd forint értékben vásároltak. A Pénzügyminisztérium közlése szerint ez minden idők legmagasabb egyhetes adata a piacon.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyarok továbbra is jelentős lakossági megtakarítással rendelkeznek, készpénzben vagy a bankszámlákon. Pedig ezeket a megtakarításokat hatékonyabban is fel lehetne használni – jelentette ki Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár az M1 Forint, fillér című műsorában. Mint mondta, ezzel nemcsak a lakosság járna jól, de hatékonyabban és biztonságosabban lehetne az államadósságot is finanszírozni.

Tavaly év végén a lakossági állampapír-állomány mindössze 6 ezer milliárd forint volt, ami júniusra 8 ezer milliárdra nőtt, a kormány tervei szerint pedig 2023 végére elérheti a 11 ezer milliárd forintot.

A lakossági és a belföldi finanszírozás egy sokkal stabilabb és megbízhatóbb finanszírozás, hiszen a nagy intézményi befektetők, főleg a külföldiek, hajlamosak hirtelen reagálni és kivonulni piacokról – magyarázta Gion Gábor, hozzátéve, a korábbi válság során erre már volt példa is.

A vásárlóknak is jó befektetés

Az államnak tehát hatékony és stabilitást nyújtó adósságfinanszírozást ad az állampapír-kibocsátás. Az új kötvény a vásárlóknak is jó befektetés – közölte Vavrek Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. lakossági üzletág igazgatója. Elmondta, a vásárlóknak ez azért kedvez, mert öt évre le tudják kötni a pénzüket, de fél évente és évente bármikor hozzá tudnak jutni tőkeveszteség nélkül. Hozzátette, az elért hozam pedig kamatadómentes.



Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kamat teljes összege a magánszemélynél marad, vagyis még

személyi jövedelemadót sem kell fizetni utána.

Az értékpapír másik nagy előnye, hogy a kamat, amely a különböző kamatperiódusokban íródik jóvá, automatikusan újra befektetésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a befektetőnek nem kell azzal foglalkoznia, hogy mikor lesz a kamatfizetés – magyarázta Vavrek Zsolt.

A harmadik nagy előnye pedig, hogy kamatfizetéskor az államkincstár 100 százalékon vásárolja vissza a kötvényeket azoktól a befektetőktől, akik el szeretnék ezt adni – jegyezte meg.

Folyamatosan növekszik a kamat

A Magyar Állampapír Plusz kamata folyamatosan növekszik, az első évben átlagosan 3,75 százalékos kamatot hoz, a következő év végén 4,5 százalékot, és ez fokozatosan nő 6 százalékig az ötödik év végére. Öt év alatt összesen 27,35 százalékos hozamot biztosít.

A lakossági befektetések piaca mellett a vállalati kötvénypiacot élénkítő intézkedéseket is hozott a kormány.

Július elsejétől indul a növekedési kötvényprogram,

ami a cégeket abban segíti, hogy forrásigényüket ne csupán banki hitelekből elégítsék ki.

Gion Gábor úgy véli, minél több alternatív finanszírozási forrás áll rendelkezésre a vállalkozásoknál, annál hatékonyabban tudnak választani számukra megfelelőt. A vállalati kötvénypiac egyelőre nem létezik Magyarországon, ezért a kormány célja, hogy népszerűsítse a kötvénykibocsátást, és idővel a kis- és középvállalkozásokat is bevonja ebbe a körbe – hívta fel a figyelmet.

A kibocsátóknak mindenképp jó, hogy lesz egy diverzifikált befektetői körük, és ez által a banki finanszírozásukat csökkenthetik, illetve egy stabil finanszírozáshoz juthatnak – mondta Svoób Ágens, az Equilor Befektetési Zrt. corporate finance üzletágvezetője. A kötvények ugyanis fix futamidővel és fix kamatozással bocsáthatók ki.

A befektetők részéről ugyanakkor van kockázat,

mivel ha egy vállalat csődbe megy és nincs a cégnek erre külön szabályozása és biztosítása, akkor a befektetett összeg is elveszik. A szakértő szerint azonban csökkenteni lehet az esetleges veszteség mértékét. A befektetőknek lehetőségük van arra, hogy egy olyan diverzifikált portfóliót építsenek, amely megfelel a kockázati szintjüknek, és így lehetőségük van arra, hogy kialakítsák azt az optimális kockázathozammixet, amit egy hatékonyan működő tőkepiacon lehetséges.

Háromszázmilliárdos keretösszeg

A növekedési kötvényprogram 300 milliárd forint keretösszegű. Olyan hazai székhelyű nem pénzügyi és nem állami vállalatok papírjai jöhetnek szóba az állami vásárláskor, amelyek legalább B+ minősítésűek, minimum egymilliárd forintos kibocsátási volumennel bírnak, 3–10 éves futamidejű, forintban jegyzett kötvényeik vannak, amelyeket már bevezettek a Budapesti Értéktőzsdén.