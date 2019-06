A spanyol foci gazdasági hátteréről tanulhatnak a Corvinus hallgatói

Együttműködési megállapodást kötött a magyar sportgazdaság fejlesztése érdekében a Budapesti Corvinus Egyetem és a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szervezője, a La Liga. A szerződés jelentőségét növeli, hogy a La Liga számos latin-amerikai és két amerikai egyetem után Európában elsőként egy magyar felsőoktatási intézménnyel kötött ilyen egyezményt.

A corvinusos hallgatók olyan gigatranszferek mögé is beláthatnak majd, mint Eden Hazard Madridba igazolása (Fotó: EPA/Rodrigo Jimenez)

A 20 elsőosztályú csapatot magában foglaló La Ligát 2013-tól alakították át professzionális gazdasági vállalkozássá. Ez olyan jól sikerült, hogy a legutolsó, rendelkezésre álló statisztikák szerint a spanyol hivatásos labdarúgás 185 000 munkahelyet tart fenn az ibériai országban, évente 4,1 milliárd euró adóval járul hozzá az adóbevételekhez. Egyúttal a spanyol GDP 1,37 százalékának megfelelő forgalmat generál. A nézőszám például a két nagy klubnál, a Real Madridnál és a Barcelonánál is 12 százalékkal nőtt, a tévés jogdíjak 20, illetve 19 százalékos emelkedése mellett – hangzott el az M1 Summa című műsorában.

A diákok megismerhetik a La Liga működését

A Sportgazdaságtani Kutatóközpont munkatársa, Kozma Miklós egyetemi docens kiemelte: 6 évvel ezelőtt még a La Liga több klubja is csődközeli helyzetben volt. Ennek az átalakulásnak részeként profi szervezetté alakították saját magukat, amely részben a klubok iránti felelősség, részben pedig a pályán túli tevékenységeknek a szervezésében tett határozott lépéseket – mondta.

Ennek egyik részeként másfél évvel ezelőtt business schoolt hoztak létre, a másik pedig, hogy globális hálózattá építik ki a szervezet működését, kapcsolatrendszerét a különböző térségekben. A kettő találkozása az, aminek az emberek is a részesei lehetnek – magyarázta.



A keretmegállapodás értelmében a Corvinus Egyetem diákjainak lehetőségük nyílik megismerni a La Liga működését. Így

testközelből láthatják, miként működik a sportgazdaság globális szinten

– tette hozzá Kozma Miklós.

A corvinusos hallgatók számára inspiráló és előremutató a nemzetközi együttműködés, hiszen spanyolországi utazásaik során, illetve a Magyarországra látogató spanyol kollégák munkáján keresztül is friss ismeretekre tehetnek szert. Másrészt a helyi iparági szereplőket is be lehet vonni a workshopokon, a különböző oktatási képzéseken keresztül, hogy a knowhow-val és ennek magyarországi alkalmazásával megismerkedjenek – fogalmazott a docens.

Korlátozott a hallgatói létszám

A magyar fél szerint a La Ligával kötött együttműködés jelentősége abban rejlik, hogy világszínvonalú sportgazdasági oktatáshoz férhetnek hozzá a magyar diákok, köztük főként a sportközgazdász mesterszakon tanuló hallgatók.

A sportközgazdász mesterképzés 3 évvel ezelőtt jelent meg, és jelentős érdeklődés van iránta – mondta el a műsorban András Krisztina egyetemi docens, a mesterszak felelőse.

Mint fogalmazott, olyan embereket keresnek, akik számára a sport elkötelezettséget is jelent, ugyanakkor jó közgazdászokká, az üzleti életben jártas szakemberekké kell, hogy váljanak. A képzést 20 fő körüli hallgatói létszám jellemzi, hiszen ez egy prémium képzés, vagyis

azt szeretnék, hogy az itt végzett hallgatók valós karrierhez jussanak.

A docens úgy gondolja, ez a létszám az, akiket valóban tudnak segíteni.

A hallgatók a spanyol előadók által még inkább versenyképes tudásra tehetnek szert (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

András Krisztina úgy véli, azok a tanulók, akik a La Liga szakmai programját is megismerhetik a tanulmányaik során, komoly, versenyképes diplomával tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ami esetükben a sportgazdaságban vezetői feladatok ellátását, gazdasági irányítást jelenthet.

Sokan érkeznek a képzésre a gazdálkodási területről, a nemzetközi szakokról, illetve a gazdaságinformatika is megjelenik. Ez a legelső években inkább sportszervező alapszakot jelentett, amire a docens szerint szüksége is van a hazai szférának, hiszen ezek a komoly, sportban megjelenő befektetések erős tudást igényelnek.

A La Liga vezetői az aláírás során hangsúlyozták: nem csupán a labdarúgás a fontos számukra, hanem az egész magyarországi sportgazdasági oktatás színvonalának az emelése is.

A címlapfotó illusztráció.