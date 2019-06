Látványos a minőségi javulás a belföldi turizmusban

Sok magyar tervez nyaralást idén nyáron. A külföldi úti célok között az Európai Unió tagállamai, belföldön pedig a Balaton a legnépszerűbb. Egy a közelmúltban végzett felmérés szerint a megkérdezettek harmada belföldi úti célt jelölt meg, ötöde pedig a Balaton mellé megy kikapcsolódni. A legnagyobb hazai tavat népszerűségben a Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország követi. A belföldi turizmus idei előrejelzéseiről a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában beszélgettek szakértők.

Folyamatosan javul a belföldi szálláshelyek minősége (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Valóban igen népszerű a belföldi nyaralás a magyarok körében – reagált a felmérés eredményeire Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, és hozzátette: a nyári időszakban leginkább a vízparti szállodákat keresik fel a turisták, különösen a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Fertő tó környéke népszerű, de a hegyvidéki szállodák jó minőségű wellnessrészlegei is vonzók a pihenni vágyók számára.

Manapság sokan eljuthatnak belföldi üdülőhelyekre, amiben óriási szerepe van a Szép-kártyának, amely támogatja a belföldi turizmust, ennek is köszönhetően jelölte meg a felmérésben a válaszadók 32 százaléka a hazai úti célokat. Hozzátette: így a vékonyabb pénztárcával rendelkezők is nyaralási lehetőséghez jutnak.

Jobb szállások várják a turistákat

A belföldi turizmus egyre jobb számokat mutat, ennek több oka is van – mutatott rá Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő –, melyek közül az élre kívánkozik a kínálat nagymértékű javulása.

A tíz évvel ezelőtti állapotokhoz képest

rengeteget fejlődött az ágazat.

Több és jobb minőségű szálláshely várja a nyaralni vágyókat, az elmúlt időszakban is sokat lehetett hallani új szállodák nyitásáról és a meglévők fejlesztéséről – fogalmazott. Megjegyezte: csak Budapesten idén már kilenc új szálloda nyílt, és a Balatonnál, a Velencei-tónál is bővülni fog a szállodák száma, azaz a fejlesztők még mindig látnak fantáziát az ágazatban.

Valóságos gasztroforradalom zajlott le Magyarországon (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Felhívta a figyelmet a gasztronómia vonzerejére is. Mint mondta, valóságos gasztroforradalom ment végbe az országban, a fővárosban már Michelin-csillagos éttermek is működnek, és a Balatonnál is felismerték, hogy a hekk és a lángos mellett szükség van a modern ételekre és a modern kiszolgálásra is, azaz jól szegmentálnak az ottani szolgáltatók. Arra is emlékeztetett: komoly állami fejlesztések történtek a térségben.

A kempingtől az ötcsillagos szállodáig

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programmal kapcsolatban Kiss Róbert Richárd elmondta: jól haladnak a fejlesztések, sok szálláshely tulajdonosa él a program lehetőségeivel. A kivitelezések után elsősorban a Balatonnál, Északkelet-Magyarországnál és a tokaji vidéken lesz érezhető a hatása.

Arról is beszélt, hogy a program nemcsak a szálláshelyek számának növekedését, hanem a minőség javulását is célozza. Régen a háromcsillagos minősítés volt az általános, amely egy plusz szintet jelentett például az ifjúsági szállásokhoz képest, ma viszont a sátortáborokra, az ifjúsági szállásokra, a háromcsillagos szállodákra és a luxusszállókra ugyanúgy szükség van, hiszen a vendégek más-más igényekkel mennek nyaralni – fogalmazott.

A fesztiválokhoz hasonló élményígéretek fokozzák a turisták utazási kedvét (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Emlékeztetett: januártól csökkenni fog a szálláshelyek áfája, majd azt is megemlítette, hogy a kísérőprogramok, élményígéretek is vonzóbbá teszik egy vidék szállásait a turisták számára. Magyarország a fesztiválok országa – emelte ki.

Többet utazunk, ha jó körülmények között tehetjük

Molnár Judit szerint a közlekedés a leginkább fejlesztésre szoruló terület. A szakértő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a fővárosba vezető út hiányosságait hozta fel példaként, ugyanakkor kiemelte: a Balaton déli partján jól kiépítették a vonatközlekedést. Csodálatos helyek vannak Magyarországon, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt és milyen kényelmesen lehet eljutni oda – hangsúlyozta.

Hasonló véleményen volt Kiss Róbert Richárd is, aki szerint az emberek többször utaznak, ha azt jó körülmények között tehetik meg. Mint mondta, ha a panziók és a szállodák korszerűsítése ilyen ütemben folyik, akkor

javítani kell a vendéglátóhelyek megközelíthetőségén is.

A szakember felhívta a figyelmet a turisztikai kínálatok összekapcsolására. Fontosnak tartja, hogy a turisták jól tájékozódhassanak egy adott szálláshely környékén található látványosságokról és programokról, így a nyaralást például a rossz időjárás sem ronthatja el.

A címlapfotó illusztráció.