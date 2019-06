Miben lehet világelső Magyarország 2030-ig?

Matolcsy György jegybankelnök tíz pontban foglalta össze azokat a lehetőségeket, amelyekben hazánknak esélye van a világelsők közé kerülni tíz év alatt.

Miért is ne lennénk képesek a fejlett országok közül elsőként elérni a demográfiai fordulatot – tette fel a kérdést Matolcsy György. A Magyar Nemzeti Bank elnöke tíz pontban foglalta össze a Növekedés.hu oldalon elemzését.

Úgy vélte, ha évente mostantól „csak” ezerötszáz gyermekkel több születik minden évben az előző évhez képest, akkor 2030-ra elérjük a 110 ezres születésszámot, a nemzet fennmaradásához szükséges 2,1-es termékenységet. Nyugat és Ázsia fejlett világában ez aranyat érne.

Az MNB elnöke kifejtette: képesek vagyunk elérni a fordulatot a felsőoktatásban, aminek révén legalább egy magyar egyetem kerülhet be a világranglista első száz helyezettje közé, két egyetem a második száz és három egyetem a harmadik száz közé. Minden magyar felsőoktatási intézmény kettős diplomát ad, angolul is képez, fúziós, kutat, külföldi diákokat fogad, és üzleti park veszi körül a zöld campusokat. Ez is aranyat érne röpke egy évtized alatt.

Sikeres egészségügyi fordulat

Matolcsy György úgy vélte, a világelsőségig repítene minket az egészségügy sikeres fordulata. A négy kitűnő orvostudományi egyetem bázisán a Minnesotában működő Mayo Clinic magyar rokonait lehetne felépíteni, Budapestet Global Health City rangra emelni, az állami és magánegészségügyet közös forgatókönyv szerint fejleszteni.

Aranyat érne, ha Nyugat-Európát megelőzve végrehajtanánk a gazdaság, a társadalom és az állam teljes digitális átállását. Ma nem csak az lehet erős, aki nagy, az is, aki a gyors, holnap már csak az, aki gyors. Minden digitális lesz, mert ez gyors, egyszerű és végtelen erőforráson alapul – emelte ki.

Világelsők lehetünk, ha egyszerre hallgatunk a szívünkre és az eszünkre: számoljuk hát fel a szegénységet Magyarországon 2030-ra. Kezdjük a háromszáz afrikai szegénységben élő kistelepüléssel és a nagyvárosok szegényfoltjaival, majd ne hagyjuk abba.

Kelet-európai Államszövetség

Azt javasolta, építsünk három régi/új geostruktúrát: Budapest négymilliós regionális központ felé tart, a Kárpát-medence 25–30 milliós Mega City felé, a négy visegrádi ország hatra léphet, Szlovénia és Horvátország társulhat 2030-ra. Ez így együtt geo-aranyat hozhat minden résztvevőnek.

Az újra integrálódó Kína és Nyugat-Európa között igényli az új csomópontokat. Budapest egy későbbi laza Kelet-európai Államszövetség déli fővárosa lehet, sok aranyat érő értékkel.

Zárkózzunk fel Ausztriához ötödnyi/negyednyi különbséggel 2030-ra az egy főre eső fejlettség, életszínvonal és életminőség terén, miközben megfelezzük a GDP/GNI-rést: történelmi elsőséget érne.

Versenyképességi program

Emeljük kétszeresére az életminőség összes mutatóját, különösen a boldogság indexet és a Human Development Indexet. Így kapna mindenki egy személyes értéket, ami megint csak aranyat ér – fejtette ki Matolcsy György.

Vegyük észre, hogy a lehetőség mindezek elérésére a kezünkben van: az MNB 330 pontos Versenyképességi programja egy kulcscsomó, ami egy csomó rozsdás zárat nyit – hívta fel a figyelmet. Képesek vagyunk mind a tíz aranyat érő érték megszerzésére, mert a korábbi évtizedben már szereztünk tíz ilyen aranyat.