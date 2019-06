Online számlák: ahol az adatok rendben vannak, ott nincs ellenőrzés

Az online számla rendszer a tisztességes adózóknak is segít észlelni az apróbb könyvelési, bevallási hibákat, így azokat saját maguk is javíthatják valamint partnereik adatszolgáltatásait is kontrollálhatják, ahol pedig minden rendben van, ott az adóhatóság sem vizsgálódik – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.