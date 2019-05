Orbán Balázs: A kormány akcióterve megvédi az eddig elért gazdasági eredményeket

A kormány akcióterve megvédi az eddig elért gazdasági eredményeket – fejtette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára péntek reggel az M1-en.

Hozzátette, a magyar és a visegrádi országok gazdasági növekedését az európai uniós átlag felett kell tartani.



Az államtitkár elmondta, ez azért fontos, mert a régió így tud felzárkózni a nyugat-európai életszínvonalhoz.

Ezt szolgálja a kormány 13 plusz 1 pontos gazdaságvédelmi akcióterve, amelynek fő elemei az adózás egyszerűsítését, egyes adók kulcsának mérséklését, adók összevonását tartalmazzák – közölte.

Az akciótervet Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be csütörtökön Budapesten. A tárcavezető elmondta, csökken a szocho, és a kiva mértéke, kevesebb adó lesz, kivezethető lesz az eva, és az adóelőleg-feltöltés eltörlését is kezdeményezi a kabinet. A reklámadó kulcsa 0 százalékra csökkenhet 2022 végéig és 5 százalékra mérséklődik a szálláshely-szolgáltatások áfája, a kistelepüléseken épülő lakásoknál 5 millió forintig visszatérítik az áfát.

A címlapfotó illusztráció.