ITM: erősebb vállalkozásokra és technológiai váltásra van szükség az építőiparban

Az építőipar megrendelés állománya 2018 és 2023 között körülbelül 25 ezer milliárd forintra tehető. Ahhoz, hogy ezt az ágazat teljesíteni tudja, a következő években 53 százalékos teljesítménynövekedésre van szükség, amelyhez erősebb vállalkozásokra és a cégek technológiai váltására van szükség – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium iparági stratégiáért felelős helyettes államtitkára szerdán Budapesten.

Nagy Ádám, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alakuló, kibővített elnökségi ülésén hozzátette, a gazdasági kabinet által kedden elfogadott építésgazdasági stratégia azért jelentős, mert megfogalmazza az építőipar előtt álló legfontosabb kihívásokat és megoldást is kínál azokra.

Példaként a kis- és közepes vállalkozások hatékonyság növelését említette, megoldásként pedig a számukra kiírt eszközbeszerzést támogató, költségvetési forrásból finanszírozott, vissza nem térítendő támogatásokat. Erre a célra a kormány 2018-ban 16 milliárd forintot, idén 6+3 milliárd forintot, jövőre pedig újabb 6 milliárd forintot fordít.

Az épülő R67-es út Somogybabodnál (Fotó: MTI/ Varga György)

A helyettes államtitkár szerint az építőipar termelékenységének fokozása érdekében a kkv-k támogatása mellett nagy hangsúlyt kell helyezni az ágazatban dolgozók képzésére, valamint bérszínvonaluk emelésére, illetve az elaprózódott cégstruktúrára is.

Utóbbiról megjegyezte, ma Magyarországon 23 nagyvállalat mellett 101 ezer mikro-, kis- és közepes vállalkozás működik a szektorban, ami azért jelent problémát, mert a mikro- és a kisvállalkozások jellemzően nem az a kör, amelyek a technológiai és az ebből fakadó szemléletváltásra képesek.

A magyar építőipart érintő kihívásokról szólva kifejtette, hogy az ágazatban hiányzik az értéklánc szemlélet, a piaci visszajelzések azt mutatják, hogy a tervezési, a kivitelezési és az üzemeltetési fázisban dolgozó cégek együttműködése nem túl hatékony. Ezen a helyzeten technológiai váltással lehet segíteni, egészen pontosan az épületinformációs modellezés és tervezés, azaz a Building Information Modelling (BIM) és az ehhez hasonló rendszerek elterjesztésével – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Nagy Ádám hozzátette, a kormány mindent megtesz a BIM elterjesztéséért, ezért szoftverfejlesztő cégek, nagyobb építőipari vállalatok, felsőoktatási intézmények és az ÉVOSZ segítségével meg akarják alkotni a Modern Építésgazdaság Platformot. Terveik szerint ez a platform segítséget nyújt majd az építőipari vállalkozásoknak a BIM használatához.

Nagy Ádám közölte, a kedden elfogadott építésgazdasági stratégia a következő egy-két évben határozza meg az építőipar fejlődésének irányait, a stratégia elemei kormányhatározat formájában jelennek majd meg a Magyar Közlönyben.

A helyettes államtitkár kiemelte, a stratégia megalkotása is azt mutatja, hogy a kormány kiemelt ágazatként tekint az építőiparra, amelyben jelentős a növekedési potenciál. A Központi Statisztikai Hivatal márciusi adatai szerint az ágazat termelési volumene 67,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az első negyedévben pedig éves összehasonlításban 48,2 százalékos volt a növekedés.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke elmondta, a magyar építőipar teljesítési értéke 2018-ban 3467 milliárd forint volt, az idén pedig várhatóan el fogja érni a 4000 milliárdot. Hozzáfűzte: „időarányosan nagyon jól haladunk, hogy 2023-ig 25 ezer milliárd forintot megépítsünk”.

Buday-Malik Adrienn, a Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs (ÉMI) Nonprofit Kft. fejlesztési igazgatója a kkv-nak eszközbeszerzésre nyújtott állami támogatásokról számolt be. Elmondta, hogy a pályázatok az ÉMI-hez érkeznek be, és ez a hivatal felel a pályázatok elbírálásáért is.

Az idén áprilisban megnyitott 6 milliárd forintos keretösszegű támogatásra 196 építőipari vállalkozás nyújtott be kérelmet, több mint 21 milliárd forint értékben. A pályázatok elbírálása még zajlik. A beadott pályázatok nagy többségében a vállalkozások a kivitelezés hatékonyságát javító gépek – például emelő-, kotró- és rakodógépek – beszerzésére kértek támogatást – ismertette.