Németh: Lendületet kell adni az uniós bővítési politikának

A májusi európai parlamenti (EP) választásokat követően lendületet kell adni az európai uniós bővítési politikának, el kell indítani Albániát és Észak-Macedóniát az integrációs tárgyalások útján – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, miután kedden megbeszélést folytatott az albán parlament külügyi bizottságának elnökével az Országházban.

Németh Zsolt elmondta: Albánia tagja a NATO-nak, de nehézkesen halad előre az uniós integrációban, mert komoly nehézségek vannak az Európai Unió bővítési politikájával. Az elmúlt években az EU befelé fordulóvá vált, magára hagyta a nyugat-balkáni országokat, és ez nem segít ezeknek az államoknak megteremteni, megerősíteni a belső stabilitásukat sem – fejtette ki a külügyi bizottság fideszes elnöke.

Budapest, 2019. május 7.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Mimi Kodheli, az albán parlament külügyi bizottságának elnöke megbeszélésük előtt az Országház külügyi tárgyalójában 2019. május 7-én.

Hangsúlyozta: Magyarország azon az állásponton van, hogy a következő Európai Bizottságnak és az új Európai Parlamentnek és európai intézményeknek a májusi EP-választásokat követően prioritást kell adnia a bővítési politikának.

Német Zsolt kiemelte: nem értenek egyet Macron francia elnök megközelítésével, amely a reformokat helyezi előtérbe és a bővítést csak ezt követően valósítaná meg. Magyarország szerint a reformoknak része kell, hogy legyen a bővítés, ezért közvetlenül a választások után egy nagy lendületet kell adni a bővítési politikának – hangoztatta.

A külügyi bizottság elnöke szerint fontos, hogy az Európai Tanács már júniusban elindítsa Észak-Macedóniát és Albániát az integrációs tárgyalások útján. Jelezte: ebben a kérdésben teljes az egyetértés a visegrádi országok között, és a tervek szerint a visegrádi külügyminiszterek egy közös állásfoglalást is elfogadnak majd május végén Albánia és Észak-Macedónia támogatása kérdésében. Németh Zsolt a már működő integrációs folyamatok leállításaként értékelte, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a holland parlament Albánia vízummentességének felfüggesztéséről döntött.

A bizottsági elnök méltatta Albánia és Magyarország, „mély történelmi gyökerekkel” rendelkező kétoldalú kapcsolatait, amelyben véleménye szerint komoly fejlődés tapasztalható az elmúlt időszakban. Példaként hozta, hogy az OTP bank a közelmúltban megvásárolta az egyik legjelentősebb albán bankot, valamint azt is, hogy elindult a közvetlen repülőjárat Albánia és Magyarország között, és komoly turisztikai célponttá vált a magyar turisták körében Albánia. Bízott abban, hogy az élelmiszeripar és a vízgazdálkodás terén is ki tudják majd terjeszteni a két ország együttműködését. Németh Zsolt jelezte azt is, hogy év végén kulturális negyedévet szerveznek Albániában, amelynek során Apponyi Geraldine albán királynő szobrot kap Tiranában, míg Szkander bégnek Budapesten állítanak majd szobrot.

Mimi Kodheli, albán parlament külügyi bizottságának elnöke megköszönte a magyar kormány, Orbán Viktor miniszterelnök és visegrádi országok támogatását Albánia európai uniós integrációjával kapcsolatban. Megerősítette: a két ország politikai és gazdasági kapcsolatai a legmagasabb szinten működnek és a jövőben is pozitív irányba fejlődnek, valamint a biztonsági és védelmi kérdéseket illetően is kiváló az együttműködés. Albánia nagyon jó munkát végez a biztonság, a határőrizet és menekültügy területén is, az albán haditengerészet komoly segítséget nyújt az Európai Uniónak az Égei-tengeren a menekültkérdés kezelésében – hangsúlyozta.