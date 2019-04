Magosz: Meg kell akadályozni az uniós agrártámogatások csökkentését

A magyar gazdák a leghatározottabban tiltakoznak az uniós agrártámogatások csökkentése és az ellen, hogy az így felszabaduló forrásokat a migránsok ellátására fordítsa Brüsszel – mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke.

Jakab István ismertette: már csaknem 174 ezren írták alá a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös petícióját, amelyet az új Európai Bizottságnak, valamint az Európai Parlament és annak agrárbizottsága elnökének nyújtanak majd át.

Brüsszel hiába tagadja a források csökkentésének szándékát – mondta Jakab István arra reagálva, hogy a napokban az Európai Bizottság magyarországi képviselete cáfolni kívánta a Magosz álláspontját a csökkentésről és annak mértékéről.

Jakab István kijelentette: a bizottság költségvetéssel összefüggő dokumentumaiból kiolvasható, hogy miközben a 27 tagállam közös agrárpolitikájára jutó források jelentős mértékben, reálértéken 16,5 százalékkal csökkennének – 388 milliárd euróról 324 milliárdra –, addig a migránsok szociális ellátásra, beilleszkedésére az eddigi 10 milliárd euró helyett 32 milliárdot fordítanának.

Mindez Magyarország esetében a közvetlen, területalapú támogatások 16,5 százalékos, a vidékfejlesztési források 27 százalékos visszaesését jelentené. „Ez lenne az elhanyagolható nagyságrend a brüsszeli bürokraták szerint” – fogalmazott Jakab István. Csaknem tucatnyi agrárfórum tapasztalatait ismertetve hozzátette, a magyar gazdák szerint azonban ez durva lefaragása az eddigi forrásoknak.

Jakab István, aki az Országgyűlés fideszes alelnöke is, hangot adott meggyőződésének, amely szerint a migránsok helyett a magyar gazdák felzárkózását kellene támogatni. Kijelentette: aláírásgyűjtésüket, amelyhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott, az interneten is folytatják a www.peticioamagyargazdakert.hu oldalon.