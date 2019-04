Már a legfinomabb pezsgő is Tokajban készül

A magyar borászok szaktudása és az ágazat technológiai színvonala ugrásszerű fejlődésnek indult az elmúlt években. Ennek egyik bizonyítéka az is, hogy egyre több borvidéken készül ma már pezsgő, például, Tokajban is.

Demeter Zoltán 26 éve vesz részt tevékenyen Tokaj-Hegyalja életében, pincészetét 1996-ban alapította. A borvidék ebben az időszakban éledt újjá a rendszerváltozás után.



Hiába beszélünk egy 500 éves borvidékről,

a 90-es évek elején mindent elölről kellett kezdeni.

Tokaj-Hegyaljának az egyik legintenzívebb, legforradalmibb, energiával telt és megújulási szándékkal megjelenő időszaka volt a 90-es és 2000-es évek. Ilyen jellegű „forradalom” most is zajlik, elég csak a pezsgőre gondolni, amely most kezd igazán keresetté válni – mondta Demeter Zoltán borász az M1 Magyar gazda című műsorában.

Megújult a pezsgőkultúra hazánkban

Az elmúlt harminc év alatt a régió virágzásnak indult, számos pincészet készít finomabbnál finomabb nedűket. Demeter szerint bebizonyosodott, hogy Tokaj mindent tud, mindenre képes. És bátran fordultunk a 2000-es évjárattól kezdődően a száraz borok készítésére, ugyanígy 2009-ben bátran fordultunk a pezsgőkészítésre.

A borász meggyőződése, hogy

a magyar pezsgőkultúra 2013-ban újult meg,

amikor egy kormányrendelet révén a kisebb termelők is lehetőséget kaptak a pezsgőkészítésre. A borász szerint ez forradalmasította az ágazatot.

A kormány úgy döntött, hogy termelői szinten is megteremti a lehetőséget a pezsgőkészítésra. Előtte súlyos jövedéki letétet kellett biztosítani, hogy ehhez a lehetőséghez hozzáférjen a borász. Mint mondta, 2010-ben megírta a Borászok 12 pontját, amelyben arra kérte a mindenkori kormányt, hogy az adminisztrációs környezeten próbáljon változtatni, és ezeket a korlátokat és kötöttségeket bontsa le, mert ez olyan mezőgazdasági ágazat, kultúrágazat, amely nagy jövő előtt áll.

Helyi összefogás segíti a Tokaj-hegyaljai borvidéket

Demeterék szerint a fogyasztói trendek átalakulásával a száraz borok vagy a pezsgők egyre fontosabb szerephez juthatnak a régióban. Mint Demeter Anett, a Tokaj Alapítvány vezetője mondta, a pezsgő szerencsés új vonala lehet a tokaji borvidéknek, legyen az színezett vagy fehér nedű.

Szerinte 2019-ben nemcsak a történelmi hagyományokra kell építeni, hanem meg is kell újulni a hagyományokat és az alapokat nem elfeledve. Azt is el kell fogadni, hogy

más trendek és ízlések uralják a hazai és nemzetközi piacot,

amelyhez a minőségi bor- és pezsgőkészítésnek és a meghatározó Tokaj-hegyaljai borvidéknek igazodnia kell.

Demeter Zoltánék 2014-ben alapítványt hoztak létre, hogy különböző ötletekkel és a helyi összefogás ösztönzésével támogassák Tokaj-Hegyalja borkultúráját.

Demeter Anett úgy gondolja, hogy minden ott élőnek kötelessége képességeihez és lehetőségeihez mérten hozzájárulni a térség fejlődéséhez. A Demeter család borászatként szakmai vonalon tesz hozzá a fejlődéshez. A tokaji borászokkal közösen a Demeter család is azon dolgozik, hogy újjáélessze a termőhelyeket, a pezsgőkészítéssel pedig új lendületet adjon a tokaji borvidéknek.