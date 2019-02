Mintegy öt százalékkal bővült a magyar gazdaság tavaly

A Pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára szerint a hatéves bérmegállapodás, a reálbérek emelkedése, a fogyasztás és a beruházások növekedése is hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaság 2018-ban 4,9 százalékkal tudott bővülni.

Balogh László az M1 csatorna csütörtök esti műsorában azt mondta, a szolgáltatások és a szolgáltatáskereskedelem szép eredményeket produkált, de segítettek a kormány azon intézkedései is, amelyek a lendületes fejlődés útjára terelték a magyar gazdaságot.



Hozzátette: a lakosság javuló jövedelmi szintje miatt az emberek jelentős része hajlandó a szolgáltatások felé fordulni, a belföldi turizmus, az infokommunikáció és a kulturális szolgáltatások is látványosan fejlődtek.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy az ország sokáig az olcsó munkaerővel tudott versenyezni, de két-három éve jelentős váltás következett be, a béreket felzárkóztatták, így a vállalkozásoknak bizonyos esetekben érdemes megfontolni, hogy digitalizációba, automatizálásba is fektessenek.