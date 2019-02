Miért jó választás az ökoház?

Egyre népszerűbbek az úgynevezett alkalmazkodóképes épületek, az ökoházak, amelyek fenntartható megoldásokkal és innovatív technológiákkal épülnek. Alapanyagaik természetesek, illetve a nap-, a szél-, a víz- és a földenergia hasznosításával épülnek ezek a környezetbarát otthonok.

Az ökoházak gondolata már jóval 2009 előtt felmerült, célja alapvetően pedig az, hogy a legkisebb károst hatást gyakorolják a környezetre, ezzel a technológiával a Földet hosszú távon megőrizzük – mondta Reith András, a Paulinyi-Reith & Partners Zrt. fenntarthatóságért felelős igazgatója a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Hozzátette, ma már nagyon sok cég, tervezőiroda és építőipari vállalkozás van, amelyeknek munkatársai ismerik és alkalmazzák ezt a módszert.

Az épületek használatuk során folyamatosan hatást gyakorolnak a környezetükre. Magyarországi viszonyok között a legnagyobb szennyezés a fűtésből ered. Az acélszerkezetes hőszigetelt ökoépületek energiaigénye és károsanyag-kibocsátása a harmada egy átlagos családi háznak.

Azonnal beköltözhető

Egy jól megtervezett épület gépi berendezés nélkül is lehet kellemes klímájú, azonban ha mégis beépítésre kerül, nem mindegy, hogy mennyi energiát fogyaszt el. A jó hőszigetelés erre is megoldást ad. A használat során egészséges lakókörnyezet megteremtése és fenntartása a cél. Az ökoépület az építés után azonnal beköltözhető.

Szerkezeti ökoház a Construma nemzetközi építőipari szakkiállításon a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Reith András felidézte, már tíz évvel ezelőtt folytak a tárgyalások arról, hogy a magyar szabályozásban is törvényszerűen bekerüljenek a környezettudatos építési módszerek. Közölte, az akkori kormány ezt nem vállalta, ugyanis szerintük az ipar nem lett volna erre képes.

Már az Európai Unió is szorgalmazza a környezetbarát építést

Hangsúlyozta, két éven belül azonban a privát fejlesztők saját maguk jutottak arra az elhatározásra – megelőzve a magyar szabályozást –, hogy olyan épületeket építsenek, amelyek megfelelnek a környezetkímélő elgondolásoknak – tette hozzá.

Az általános alapelvek nemcsak az energiahatékonyságra, de a környezettudatosságra is kiterjednek. Elmondta, vannak olyan rendszerek, amelyeket magáncégek fejlesztettek ki, de vannak olyanok, amelyek országos szinten jöttek létre. Ma már az Európai Unió is ilyen irányú tevékenységet folytat.

Egészségügyi hatások

Mint mondta, arról van szó, hogy a gyakorló építészek és építőipari szereplők számára egy olyan útmutatást adjanak, hogy egy adott fejlesztést, építést vagy tervezést hogyan készítsenek el, hogy azok energiatakarékosak és környezettudatosak legyenek. Kiemelte, az ilyen fejlesztések nemcsak az építőiparban, de a közösségi közlekedés fejlesztésében is jelen vannak.

Arról is beszélt, hogy az emberek nagy része irodahelyiségben végzi a munkáját, ahol elég sok időt tölt el. Úgy véli, ebből a szempontból is fontos, hogy az épület egészséges feltételeknek megfelelően legyen kialakítva, így megelőzhetők például a komoly légzőszervi problémák, és az agyi kapacitást is jelentősen befolyásolja pozitív irányba.