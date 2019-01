Az élelmiszerek kettős minősége nem városi legenda

Nemrég napvilágra kerültek azoknak a vizsgálatoknak a részeredményei, amelyeket az Európai Bizottság (EB) közös kutatóközpontja végzett a kettős minőségű élelmiszerekkel kapcsolatban. A vizsgálatban az ugyanolyan márkanév alatt, ugyanolyan csomagolásban árult termékek közötti különbségeket vették górcső alá. Az eredményekről és a hazánkat is érintő, várható lépésekről Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárt kérdezték a Kossuth Rádió csütörtöki Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

Az államtitkár a rádióműsorban kiemelte, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) már korábban végzett ilyen jellegű vizsgálatokat, ahogy más V4-országok nemzeti hatóságai is. A vizsgálatokhoz ugyanazon gyártók ugyanolyan márkájú termékeit vásárolták meg, jellemzően németországi, ausztriai, olaszországi boltokban, illetve a V4-országok üzleteiben. Az összehasonlító vizsgálatokból kiderült, hogy – például – a Magyarországon, illetve a Nyugat-Európában kapható, ugyanazon márkájú élelmiszerek többsége más összetételű, többször rosszabb minőségben kerülnek forgalomba a magyar boltokban.

Zsigó Róbert elmondta: Ezt az eredményt hozta a többi V4-es ország hatósági vizsgálata is, valamint a románok, a horvátok és a bolgárok is erre jutottak.

A V4-ek emiatt közösen fordultak az EB-hez, és indítványozták, hogy – mivel a jogi megoldás brüsszeli hatáskör – egységes uniós jogi szabályozás szülessen ezen kettős mérce, a nyugat- és kelet-európai polgárok közötti különbségtétel megszüntetésére – mondta.

A kép illusztráció (Forrás: Stockphoto)

„Na ugye!”

A vizsgálat, amelynek részeredményeit most közölték, valójában előzetes kutatás volt, egy hónapok óta zajló átfogó európai vizsgálat előkészítésének része, illetve módszertanának kidolgozása. A módszertan az eredmények alapján működőképes – mondta az államtitkár, és hozzátette azt is: az előzetes értékelésekről azt tudja mondani, hogy „na ugye”, hiszen több éve állítja a magyar hatóság, a magyar kormány és a V4-ek, hogy igenis, a kettős minőségű élelmiszerek jelensége létezik.

A vizsgálatban a 64 termékből, amelyet Németország, Belgium, Hollandia, Franciaország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország áruházainak polcairól szereztek be, húsz esetben találtak egyértelműen különbséget ugyanazon gyártó ugyanazon termékei között.

„Mi ezt mondjuk már évek óta”

Az illetékes uniós biztost idézve Zsigó Róbert azt mondta: ezzel kiderült, hogy az élelmiszerek kettős minősége nem legenda, „de mi ezt mondjuk már régóta”. Emlékeztetett rá, hogy a mezőgazdasági és halászati tanács hétfői, brüsszeli ülésén Nagy István agrárminiszter is azt hangsúlyozta, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy ez ügyben egységes uniós jogi szabályozás történjen.

A „valódi” nagy uniós vizsgálathoz a termékek beszerzése már decemberben megtörtént, 19 uniós tagállamból százféle termékmintát vettek. Már folyamatban van egy olyan részletes vizsgálat is, amely az élelmiszereken található jelzést vizsgálja, ennek kapcsán konzultációk várhatók a gyártókkal, és ha kell, laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek – mondta az államtitkár.

Az egységes európai szabályozás terén tehát most az EB-nél van a labda – mondta Zsigó Róbert –, de fontos megemlíteni, hogy a Nébih is részt vesz az EB kutatóközpontja által végzett vizsgálatokban, a módszertan kidolgozásában és a mintavételekben is.

Ezután is kiállunk a magyar vásárlók érdekeiért, megpróbáljuk elérni, hogy a tisztességtelen vállalkozások ne kerüljenek be a piacra, vagy kikerüljenek onnan. Amíg nem lesz megnyugtató európai szintű megoldás, addig mindenkinek azt javasoljuk, hogy a Magyarországon megtermelt alapanyagokból, helyben feldolgozott élelmiszereket vásároljanak – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Elfogadhatatlan a kettős mérce

Az élelmiszerek kettős minőségének gyakorlatát megszüntető szabályozás hiánya miatt a V4-országok agrárminiszterei már a tavaly decemberi mezőgazdasági és halászati tanács ülésén elégedetlenségüket fejezték ki. Ekkor Nagy István agrárminiszter azt hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a kelet-európai tagállamok állampolgárait másodrendűként kezeljék a multinacionális élelmiszeripari cégek.

Az Európai Bizottság 2018 áprilisában mutatta be a fogyasztóvédelmi jogszabályokat módosító csomagját, mely a kettős minőség jelenség kezelésére is tartalmaz javaslatokat. A jogszabálytervezetből aztán kikerült az élelmiszerek kettős minőségének gyakorlatát megszüntető rendelkezés.

A téma mezőgazdasági vonatkozásai miatt a visegrádi országok agrárminiszterei kérték a tanács elnökségi feladatait 2019 első fél évében ellátó Romániát, hogy kezelje kiemelten a kérdést, illetve, hogy folyamatosan tájékoztassa a mezőgazdasági és halászati tanácsot a tárgyalások fejleményeiről.

A V4-országok miniszterelnökei 2017 októberében közös nyilatkozatban ítélték el az élelmiszerek kettős minőségének jelenségét.