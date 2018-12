Nőnek a karácsonyi ünnepekre szánt kiadások

A CIB Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint a tavalyinál 4 ezer forinttal többet, átlagosan csaknem 47 ezer forintot költenek a magyar háztartások.

A költségeket a válaszadók nagy többsége – 10-ből 8-an – az aktuális havi jövedelmükből fedezik. A közleményben a CIB Bank rámutat: annak ellenére nőnek a kiadások, hogy a lakosság héttizede szerint az ünnepen erősen eltúlzott szerep jut a pénznek.

Ennek megfelelően az ajándékozás nem is fért fel a legfontosabb karácsonyi „hozzávalók” dobogójára: a megkérdezettek 81 százaléka a családi együttlétet tartja a legfontosabbnak, ezt a karácsonyfa felállítása (60 százalék) és a fehér karácsony (44 százalék) követi, megelőzve a 31 százalékot elért ajándékozást.

A megkérdezettek 78 százaléka decemberi fizetéséből költ a karácsonyra, második fő forrás a kifejezetten az ünnepre spórolt pénz – még ha idén kevesebben nyúlnak is ehhez (21 százalék), mint tavaly (26 százalék). A hitel szerepe csekély az ünnepi kiadások finanszírozásában: a tavalyi felmérés eredményéhez hasonlóan most is csak 5 százalék azok aránya, akik kölcsönt vesznek fel erre a célra.

Az ajándékokat legtöbben a hipermarketekben és a bevásárlóközpontokban szerzik be – a válaszadók 80, illetve 78 százaléka jelölte meg ezeket – de 72 százalék a webáruházak kínálatából is válogat.

Az előkészületek során a válaszadók több mint fele használja okostelefonját arra, hogy ajándékokat keressen, és ugyanennyien vannak azok, akik ünnepi recepteket nézegetnek telefonjukon – áll a közleményben. A kutatást a CIB Bank megbízásából az NRC végezte, ezerfős reprezentatív mintán.