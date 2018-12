Górcső alatt a webáruházak advent idején

Minden év novembere és decembere a hagyományos kereskedelem mellett főszezon az e-kereskedelemben is. Mivel az ajándékvásárlások egyre nagyobb hányada kerül át az online térbe, a fogyasztóvédelem megerősítette jelenlétét a webáruházak területén. A minisztérium adatbázist vezet a csaló webáruházakról.

Kiemelten vizsgálja az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) IT Laboratóriuma az egész éves ellenőrzés mellett novembertől a webáruházakat. Az ellenőrzés célja, hogy a vásárlók jogkövető cégek online felületeiről rendelhessenek. A magyar fogyasztóvédelem jelentős eredménye, hogy a webáruházak által elkövetett ismételt jogsértések aránya a korábbi évek átlagos 54 százalékához képest 2018-ban a negyedére, 13 százalékra esett vissza – tájékoztatott az ITM.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: „Egyre többen vásárolnak az internetről, ezért a magyar fogyasztóvédelem fókuszában évek óta az e-kereskedelem áll. Az ITM IT Laboratóriuma a fogyasztóvédelmi hatósággal közösen már több mint 1600 webáruház ellenőrzését végezte el. A karácsonyi rendeléseknél külön érdemes odafigyelni a szállítási időre, hogy az ajándéknak szánt termék időben megérkezzen. Az ellenőrzések és próbarendelések célja az ünnepi időszakban is a jogsértések megelőzése, és a fogyasztók mellett a tisztességes vállalkozások védelme.”

Elállási jog, kiszállítás díj

Az e-kereskedelemhez fűződő legalapvetőbb fogyasztói jog az elállási jog. Ha bármilyen okból nincs szükség a megrendelt termékre, akkor az az átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül visszaküldhető a kereskedőnek. Az elállási jog a vásárlót a megrendelés és kiszállítás közötti időszakban is megilleti. Az is lényeges, hogy elálláskor a termék ára mellett a kiszállítás díját is vissza kell kapnia a fogyasztónak, a fizetéssel azonos módon a termék visszaérkezését követő 14 napon belül. A kereskedő az elállási jogot nem kötheti többletfeltételhez, mint például a bontatlan csomagolás, számla megléte, ám fontos, hogy az elállási jog nem korlátlan, például CD-re, DVD-re, egyedileg készített termékre nem vonatkozik.

Lista az átverős webruházakról

Az online vásárlások előtti tudatos vásárlói döntést segíti az ITM által üzemeltetett, www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu címen elérhető adatbázis, amely már több mint ötszáz, jogsértést elkövető webáruház adatait tartalmazza. A honlapon az e-kereskedelmi cégek ellen hozott jogerős határozatok mellett tájékoztatás található arról is, ha a vállalkozás teljesítette a határozatban foglaltakat, így az itt található webáruházak háromnegyede fogyasztóvédelmi szempontból már megfelelően működik.