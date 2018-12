Csúcstechnológa figyelmeztet a sebességmérésekre

Autóba helyezhető okoseszközzel rukkolt elő a legnépszerűbb magyar traffipaxjelző alkalmazás, a Traffi Hunter. Az ooono® egy dán cég fejlesztése, amely egy olyan kis méretű, drót nélküli gomb, ami hang- és fényjelzésekkel figyelmeztet a traffipaxokra és más veszélyekre az úton. A gombbal mi is jelezhetjük a többi felhasználónak a sebességméréseket és a veszélyeket, így nem csak a büntetések fizetését kerülhetjük el, de a közlekedés is biztonságosabb lesz vele.

Nem újdonság, hogy létezik olyan okostelefonos alkalmazás, amely az időszakos és a fixen telepített sebesség-ellenőrzésekre figyelmeztet, utóbbiakra rendszerint a navigációs szoftverek is szoktak csipogni. A Traffi Hunter, androidos okostelefonokra és iPhone-ra letölthető applikáció azonban ezentúl összekapcsolható az ooono® nevű, dán fejlesztésű okoseszközzel is.

Az ooono® egy kisméretű, drót nélküli gomb, ami figyelmeztet a traffipaxokra és más veszélyekre az úton. Az eszköz figyelmeztető hang- és fényjelzésekkel minteygy harminc másodperccel (beállítható) a helyszínhez érkezés előtt jelez nekünk. Az autóban tetszőlegesen elhelyezve, akár felragasztva valahova kaphatunk fény és hangjelzéseket, ha traffipax vagy egyéb veszély van az úton. Ugyanakkor mi is jelezhetjük a többi felhasználónak a sebességméréseket és a veszélyeket is. Ezek az adatok bekerülnek a Traffi Hunter alkalmazásba, és az ott keletkezett jelentések is megjelennek az eszközön.

Az eszköz Bluetooth segítségével automatikusan kapcsolódik a telefonodhoz amikor elindul az autóval. További különlegessége, hogy a riasztási távolságot nem méterben, hanem idő mértékegységben állíthatjuk be. Ilyenkor ha gyorsabban megyünk, hamarabb fog jelezni.

