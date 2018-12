Átadták Európa legkorszerűbb kamionparkolóját az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az óbaroki lehajtónál. Az innovációs és technológiai miniszter azt mondta: ha kamionok mennek az utakon, akkor működik a gazdaság.

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon az óbaroki lehajtónál kialakított kamionparkolója több mint 120 teherautót tud egyszerre fogadni és kiszolgálni, köztük hűtő-, túlméretes, veszélyes anyagokat vagy élőállatot szállító járműveket.



A több mint egymilliárd forintból megépített parkolót most adták át hivatalosan. A fejlesztőtársaság tulajdonosa, Mészáros Lőrinc köszöntőjében arról beszélt, hogy a pihenőhely támogatás, hitelek nélkül saját forrásból épült meg.

A létesítményt környezetbarát módon tervezték. A 21 ezer négyzetméteres burkolt felület mellett egy majdnem ugyanakkora zöld területet is kialakítottak, a melegvízellátást napkollektorok segítik, az esővizet pedig öntözési célokra összegyűjtik. A kamionparkolóban zuhanyzók és vizesblokkok, illetve egy üzlet is megtalálható. De van étterem és szálláshely is a pihenni vágyó sofőröknek. És persze tankolni is lehet, mi több, a környezetet kímélő AdBlue adalékanyagot is lehet vásárolni.

„Ha vannak, meg ha mennek az úton, akkor működik a gazdaság” – az innovációs és technológiai miniszter így utalt a kamionokra és rajtuk keresztül a szállítmányozásra, amely 2010 óta minden évben 6 százalék feletti mértékben járul hozzá a hazai GDP-hez, ami 2000 milliárd forint feletti összeget jelent. Azt is elmondta: a nemzetközi közúti áruszállításban vitt áruk tömege az elmúlt 8 évben másfélszeresére nőtt.

Palkovics László ugyanakkor arról is beszélt, hogy komoly kihívások előtt áll az árufuvarozás, hiszen Nyugat-Európában most az a cél, hogy teljesen új szabályokkal kiszorítsák a piacról a kelet-európai, köztük a magyar fuvarozókat.

Ezeknek a szabályoknak a betartása, például, hogy a járművezetők nem éjszakázhatnak a kamionjukban, jelentős és indokolatlan többletköltségeket okoz a fuvarozóknak.

A miniszter elmondta: Magyarország, illetve a régió országai minden lehetséges fórumon felléptek az unió alapértékeivel szembemenő brüsszeli intézkedésekkel, de egyelőre csak részsikereket értek el. Ezek között említette a tárcavezető, hogy például a tranzitszállításoknál nem kell kötelezően hazajönnie az üres kamionnak, szennyezve ezzel a környezetét.